Зачем нужна вторая дыра в раковине: знают не все

Вы когда-нибудь замечали маленькое отверстие под смесителем в раковине? И речь не о сифоне, через который сливается в канализацию отработанная вода. А об отверстии в стенке предмета. На самом деле он выполняет немаловажную функцию, о которой знают далеко не все.

Издание Sante Plus выяснило, в чем его предназначение. Оказывается, оно служит соображениями безопасности.

Иногда бывает так, что слив забивается или его необходимо закрыть для каких-то целей, например, чтобы набрать воду что-то помыть или принят ванну. В таком случае воды может налиться в раковину или ванную столько, что она начнет вытекать через верх. Чтобы избежать этого, нужно ограничить уровень, до которого она может набраться. И для этого и служит дополнительное отверстие.

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Оно соединяется с так называемой системой "слив-перелив". Когда вода достигает этого отверстия, она начинает вытекать из него и выливаться в канализацию. Так же, как через сифон, но уровнем повыше. Собственно, данная система соединяет это отверстие с канализационной трубой.

Впрочем, сантехники не советуют возлагать все надежды на это отверстие и избегать переполнения раковины. Также не рекомендуется использовать его для того, чтобы сливать туда грязную воду на постоянной основе. По возможности избегайте использования этой системы, ведь она все равно менее надежна, чем основной сток из раковины.

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