Вот почему никогда не стоит хранить грязную одежду в стиралке: эксперт раскрыл грязную правду

Современное городское жилье не может похвастаться большим пространством. Поэтому мы стараемся оптимизировать его всеми доступными методами. К примеру, не устанавливаем корзину для грязного белья, а храним его прямо в барабане стиральной машины. Какая разница, где вещи будут ждать своего времени до стирки?

Впрочем, эксперты говорят, что это большая ошибка. OBOZREVATEL поинтересовался почему именно? Впрочем, если ваши вещи хранятся именно в барабане стралки, достаньте их оттуда еще до того, как начнете читать объяснения специалистов. Вы будете себе за это благодарны.

Проветривание

В корзине одежда имеет лучший доступ к открытому воздуху. А это позволяет даже влажным вещам хорошо просохнуть, пока они ждут своей очереди на очищение. И наоборот, одежда не мешает механизму машины высыхать. А в нем тоже могут заводиться споры плесени. К тому же корзину с вещами можно выставлять на солнце для дополнительной дезинфекции. Целую стиральную машину так не перетащишь.

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Риск развития бактерий

Исследователи из Университета Аризоны открыли довольно неприятную правду о стиральных машинах – 44% таких устройств показали наличие внутри фекальных бактерий. Что не удивительно, ведь в них мы стираем нижнее белье. А еще внутри прибора создается благоприятная для размножения микроорганизмов теплая и влажная среда.

Решить эту проблему можно, запустив пустой цикл с максимально горячей водой или с добавлением хлорного отбеливателя. А вот обработать таким же образом можно далеко не всякую одежду. Присутствие вещей в барабане способно лишь ускорить рост бактерий. Поэтому храните стирку в специальной корзине и правильно ухаживайте за своей стиральной машиной.

Как ухаживать за стиральной машиной?

Эксперты утверждают, что очистительный цикл нужно запускать хотя бы раз в месяц. Минимальные требования к нему – это стирка без вещей и мыльного средства, но с максимально возможным температурным режимом.

Для дезинфекции устройства можно добавить хлорный отбеливатель. Но время от времени необходимо использовать кислотные порошки и жидкости, которые не только убьют нежелательные микроорганизмы в стиралке, но и очистят ее от накипи и загрязнений.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему вещи перед стиркой не всегда нужно сортировать.

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