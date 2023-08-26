Зачем нужна петелька на кроссовках и другой обуви

На многих моделях обуви сзади есть маленькая петелька. Большинство людей не знают ее предназначения и думают, что это просто элемент декора.

Видео дня

Но она выполняет другие функции, о которых вы и не догадывались. OBOZREVATEL поможет разобраться в этом.

Если рядом нет ложки для обуви, то петелька сзади поможет легко обуться. Необходимо захватить петлю пальцем, потянуть и надеть. Этот удобный способ избавит вас от лишних хлопот.

Также такой элемент декора оставит ваши руки чистыми, если кроссовки грязные. Вы сможете их обуть, не касаясь другой поверхности.

Шнурок и петли помогут безопасно постирать ботинки в стиральной машинке. Свяжите вместе кроссовки с помощью шнурка и загрузите в машинку. Так, их не будет сильно бросать по барабану. Это сохранит не только красивый вид обуви, но и не повредит стиральную машину.

Сушить ботинки также гораздо легче с помощью петель. Можно повесить их на бельевую веревку с помощью прищепок.

Чтобы выглядеть модно и современно, можно использовать петли для шнуровки кроссовок. Сначала зашнуруйте обувь обычным способом, затем проденьте шнурок через петлю и вокруг ноги. Это не только сделает ваш внешний вид привлекательнее, но и надежно закрепит ботинки на ноге.

Иногда петельки используют и для безопасности человека. Их делают из материалов, способных отражать свет. Таким образом, водитель сможет увидеть пешехода вечером или ночью на дороге.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об эффективных методах, которые помогут вернуть белый цвет кроссовкам.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.