Как отмыть белые кроссовки: спасительные способы

Белые кроссовки – это обувь, которая никогда не выйдет из моды и подходит к подавляющему большинству образов. Но они имеют один ключевой недостаток: очень быстро пачкаются. Даже самое маленькое пятно очень видно на белой обуви.

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К счастью, есть несколько быстрых и простых способов вернуть первозданный вид светлым кроссовкам. OBOZREVATEL рассказывает, как это сделать. Все что вам понадобится, это старая зубная щетка и несколько средств, которые легко можно найти, если не у себя дома, то в любом магазине.

Подготовка

Начните с того, что снимите шнурки. Если у вас есть колодки для обуви, вставьте их внутрь. Если нет, просто наполните каждый кроссовок смятой газетой или вложите в него старую футболку. Особенно если вы чистите текстильную пару. Под кроссовки положите полотенце или тряпку, чтобы защитить поверхность и начните процесс очистки с того, что с помощью щетки снимите всю засохшую грязь и остатки.

Чистка текстильных кроссовок

Существуют специальные средства по уходу за текстильной спортивной обувью. Но можно обойтись и мыльным раствором на основе стирального порошка или мягкого мыла.

Чтобы приготовить такой раствор, смешайте столовую ложку мыльного средства с теплой водой в миске среднего размера. Возьмите тряпку, хорошо смочите водой и отожмите ее, пройдитесь ею по поверхности обуви, не минуя язычок и люверсы для шнуровок.

Далее намочите щетку в мыльном растворе и тщательно обработайте ею всю поверхность кроссовок. Погружайте щетку обратно в раствор по мере надобности. Уделите особое внимание углублениям, швам и любым щелям.

Напоследок промойте кроссовки под проточной водой, чтобы смыть остатки мыла. Если их не удалось отмыть до нужного состояния, обработайте их щеткой и мыльным раствором еще раз. Главное завершить чистку тщательным полосканием, ведь плохо смытое мыло может оставлять желтые разводы. Все, обувь можно отправлять сушиться на открытом воздухе.

Чистка кожаных кроссовок

Если ваша пара сделана из натуральной или искусственной кожи, ее можно просто хорошо протереть тряпкой, смоченной в мыльном растворе из предыдущего пункта. А если кроссовки сильно грязные, обработать их также щеткой. Но при необходимости почистить их можно зубной пастой.

Просто возьмите любую пасту и нанесите небольшое ее количество на щетку, а затем как следует пройдитесь по кроссовке этой щеткой. Паста уберет даже самые стойкие пятна, ведь содержит в своем составе мелкий абразив. Дальше останется только хорошо прополоскать и высушить обувь.

Чистка подошв

Независимо от того, из какого материала сделан верх пары, практически все кроссовки имеют одинаковую резиновую подошву. Резину можно чистить средством для чистки обуви или зубной пастой. В обоих случаях использование зубной щетки с достаточно жесткой щетиной является наиболее эффективным методом. Сначала протрите подошву влажной тряпкой, а затем энергично обработайте щеткой с выбранным средством. Однако, если на подошве вашей обуви есть особо стойкие пятна, то ее можно будет дополнительно почистить меламиновой губкой.

Как очистить шнурки

Помните, как вы извлекли шнурки из кроссовок в самом начале? Их тоже нужно постирать. Потребуется мыльный раствор, аналогичный тому, которым вы чистили сами кроссовки. Можно, например, использовать остатки. Просто поместите в миску с раствором шнурки на полчаса. Когда они отмокнут, пройдитесь по ним вдоль зубной щеткой или щеткой для обуви, пока они не очистятся. Затем тщательно промойте их под проточной водой и разложите на горизонтальной поверхности, чтобы они высохли.

Кондиционирование

Кожаные кроссовки также нуждаются после мытья в обработке кремом или воском для обуви. Он увлажнит материал и убережет его от растрескивания. Для этого воспользуйтесь бесцветным обувным кремом. Возьмите достаточно щедрую порцию средства на салфетку и протрите им кожаную поверхность обуви до полного покрытия. Когда кожа немного потемнеет и начнет блестеть, вы нанесли достаточно крема. В таком состоянии оставьте пару на ночь. А с утра отполируйте ее чистой щеткой или салфеткой. Когда потемнение и блеск исчезнут, чистку можно считать завершенной.

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