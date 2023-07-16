Зачем носят шпильку на одежде: как правильно подобрать

Шпильку обычно используют в качестве оберега от сглаза. Символически она якобы защищает энергетическое пространство человека от негативного влияния.

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Суеверные люди говорят, что просто приколоть к одежде шпильку недостаточно. OBOZREVATEL рассказывает, в чем суть поверья и как правильно подобрать булавку для оберега

Как подобрать шпильку

Следует обратить внимание на цвет шпильки:

зеленая, по поверью, подойдет для детей и беременных женщин;

фиолетовый оберег выбирают пожилые люди;

черная шпилька поможет избавиться от безденежья;

красные шпильки издавна "заговаривали" женщины для своих любимых;

желтые и оранжевые шпильки можно подарить в качестве защитного оберега другу.

Материал должен быть достаточно крепким: нержавеющая сталь, серебро, золото.

Детские шпильки

Наши предки делали обереги для новорожденных, пытаясь защитить энергетическое поле ребенка. Считалось, шпилька может оградить малыша от недоброжелательных взглядов.

Как правильно носить шпильку

Шпильку-оберег советуют носить с изнаночной стороны одежды. Головка шпильки должна "смотреть" вниз. Лучше всего крепить ее к подолу платья или снизу на футболке. Кроме того, можно носить оберег в кармане. Главное – его не должны видеть посторонние.

Если шпилька раскрылась и упала

Издавна говорили: если шпилька вдруг раскрылась и упала, ее нельзя вешать назад. Это означает, что оберег исполнил свою роль, впитав всю отрицательную энергию.

Булавку также следует регулярно чистить от негатива. Сторонники предрассудков советуют делать это в полную Луну. Промыв шпильку холодной водой, положите ее на ночь в соль. Соль, по поверьям, обладает очищающими свойствами. С утра прикрепите оберег на одежду, а соль смойте в раковину под проточной водой.

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