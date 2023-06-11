Зачем наклеивать скотч на совок: суть трюка и как сделать это правильно

Сухая уборка с помощью веника и совка может быть настоящим стрессом для перфекционистов и любителей идеальной чистоты. Все потому, что собрать мусор на совок полностью кажется невыполнимой задачей. Сколько ни мети, какое-то количество пыли останется лежать на полу. И собирать ее придется либо влажной тряпкой, либо другим альтернативным методом. То есть прилагать дополнительные усилия.

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Но OBOZREVATEL узнал о лайфхаках, которыэ смогут решить эту проблему проще. Все, что пригодится для первого из них, это полоска скотча. Главное условие – скотч должно быть строительным, а не канцелярским и на основе бумаги.

Полоска такой ленты позволит убрать зазор между краем совка и полом. Для этого ее нужно ровно наклеить на передний край инструмента. После этого он начнет плотно прилегать к полу и мелкая пыль больше не будет оставаться после уборки.

Другой лайфхак предполагает использование еще более простого предмета – самого обычного бумажного полотенца. Перед тем, как собирать пыль на совок, возьмите одно полотенце и щедро смочите его водой, после чего положите совок на пол и постелите мокрую бумагу так, чтобы она одной половиной лежала в нем, а другой – на полу. После этого можно сметать грязь внутрь. Крупные частицы веник загонит в совок, а мелкие налипнут на бумаге. Таким образом можно без остатка собирать мелкую грязь даже с пористого и неровного бетонного пола и с плитки с большим количеством швов. Полотенце с пылью на нем после этого тоже помещают в совок и выбрасывают со всем мусором. Его даже не придется поднимать с пола.

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