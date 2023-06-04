Как быстро отмыть оконные рамы: поможет дешевый раствор

Пластиковые оконные рамы со временем начинают желтеть. Причиной обычно являются активные солнечные лучи, колебания температуры и постоянное образование конденсата.

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Мало кто знает, что отбелить рамы поможет один доступный и экологичный ингредиент. Издание Sante Plus рассказало, как приготовить эффективный раствор.

Необходимые ингредиенты:

яблочный уксус;

сода;

средство для мытья посуды;

вода.

Яблочный уксус станет первым помощником и самым активным ингредиентом благодаря кислотной, но мягкой структуре.

Сода обладает дезинфицирующими и смягчающими свойствами. А моющее средство поможет избавиться от грязи и пятен.

Шаг 1. Растворите 4 столовых ложки соды в небольшом количестве воды.

Шаг 2. Добавьте 4 столовых ложки яблочного уксуса и 4 столовых ложки жидкости для мытья посуды. Тщательно перемешайте.

Шаг 3. Нанесите смесь на оконные рамы и оставьте на 6 часов. Затем потрите тканью из микрофибры, смойте большим количеством воды и высушите чистым сухим полотенцем.

Эксперты по уборке обещают, что результат вас приятно удивит.

Кстати, летом на окнах оседает много пыли. Есть несколько лайфхаков, чтобы очистить стекло: можно попробовать попробовать "бабушкин" способ и отмывать разводы газетой, или же просто приобрести магазинные средства. Но есть один интересный ингредиент, который после использования пыль буквально отталкиваться от стекла. Подробности читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о французском способе мытья окон.

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