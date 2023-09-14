Зачем класть кубики льда в сушилку: эта хитрость пригодится каждому

Со стиркой одежды возникает много хлопот: нужно рассортировать, предварительно замочить, постирать, добавить кондиционер, высушить, а потом еще и выгладить вещи. Этот процесс можно сократить на этапе сушки.

В сети набирает популярность интересный лайфхак. Экспертка по уборке Каролина Макколи рассказала, как кубики льда помогут высушить одежду без складок.

Нужно всего лишь бросить несколько кубиков льда в сушильную машину вместе с одеждой – и вам больше не придется мучиться с утюгом.

Лед советуют добавлять поближе к концу цикла сушки. Тепло растопит лед и выделит пар, что эффективно разгладит складки на одежде. После этого просто повесьте вещи на вешалку.

Видео дня

Но будьте осторожны: лайфхак с кубиками льда работает с незначительным количеством вещей, когда в барабане есть достаточно места для перемещения одежды. В переполненной сушилке эффекта не будет – вы просто получите влажные вещи.

Пользователи массово благодарят за видео и рассказывают, что лайфхак действительно работает и экономит время.

Кстати, отсеки в стиральной машинке следует использовать по назначению. Если перепутать емкости, можно случайно постирать одежду с кондиционером, а ополоснуть с порошком. OBOZREVATEL разбирался, в какой отсек добавлять порошок, а в какой – кондиционер, и зачем вообще нужен третий контейнер.

Также OBOZREVATEL рассказывал, какую воду никогда нельзя заливать в резервуар утюга.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.