Забытое правило машинной стирки сохранит вашу любимую одежду: так должны делать все

Машинная стирка одежды, к счастью, давно стала для нас рутиной. Мы можем просто прийти домой, снять вещи, бросить их в барабан и заниматься другими бытовыми делами, не беспокоясь о стирке. Но эксперты говорят, что такая легкость этой бытовой задачи отучила нас от одной важной привычки.

Речь идет о привычке выворачивать одежду наизнанку перед тем, как положить ее в стиральную машину. OBOZ.UA узнавал, почему это важно и какие преимущества дает.

Главная причина, почему нужно выворачивать одежду, заключается в том, что именно в таком положении лицевая сторона будет меньше тереться о другие вещи и сам барабан. Это поможет защитить вид вещи – принты, особенно напечатанные, будут держаться лучше, на ткани будут меньше образовываться катышки.

Особенно важен такой подход в уходе за высокотехнологичными вещами, такими как спортивная одежда, термобелье или купальники. Как правило, они имеют легко изнашивающееся водоотталкивающее покрытие. Поэтому такие вещи выворачивать просто обязательно. А еще лучше класть их после этого в специальный мешок для стирки.

Но это не единственная типичная ошибка, которую допускает большинство людей. Многие из нас в погоне за чистотой также используют слишком много стирального средства. Это приводит к чрезмерному пенообразованию, а пена, в свою очередь, задерживает в ткани грязь, бактерии и запахи, а не вымывает их. Поэтому, если вы хотите действительно эффективно постирать свои вещи, не превышайте дозировку порошка или геля, а лучше даже положите средства немного меньше, чем рекомендует инструкция.

Что касается кондиционера, то эксперты по стирке рекомендуют им тоже не злоупотреблять. Для ухода за спортивными вещами и термобельем он не подходит вообще. Молекулы кондиционера забивают микропоры в структуре такой ткани и нарушают ее способность отводить влагу – ключевое свойство.

Еще одна забытая привычка, которую следует вернуть в нашу стиральную рутину, по мнению экспертов, это замачивание. При этом замачивать можно не в порошке, а в растворе белого уксуса. Возьмите половину стакана уксуса и растворите его в тазу с теплой водой. Такая предварительная обработка позволяет избавиться от запаха пота и растворить накопившуюся на волокнах грязь.

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