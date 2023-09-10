Забудьте о пыли на месяц: как убрать квартиру, чтобы долго было чисто

Уборка пыли в доме – настоящий бесконечный цикл. Как только ты сотрешь все, как она начинает оседать снова. А разрекламированные фабричные средства на деле оказываются не слишком эффективными. Однако блогеры, специализирующиеся на лайфхаках по уборке, утверждают, что спрей, который надолго защитит поверхности от пыли, можно изготовить самостоятельно.

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О рецепте такого спрея рассказала у себя в TikTok Кэролайн Макколи. Она дает советы по домашнему хозяйству почти 3 миллионам читателей. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

Чтобы приготовить средство, нужно взять:

две чашки воды;

четверть стакана белого уксуса;

1 столовую ложку оливкового масла;

3 капли жидкости для мытья посуды;

несколько капель эфирного масла.

Все ингредиенты следует перемешать в бутылке с пульверизатором. Если вы не хотите, чтобы средство оставляло запах уксуса, даже замаскированный эфирным маслом, то это вещество можно заменить раствором лимонной кислоты – ее разводят в пропорции 1 чайная ложка на стакан воды. Что касается эфирного масла, то Кэролайн советует цитрусовые разновидности, но вы можете выбрать по своему вкусу. Главное, чтобы вам нравился запах.

Жидкость в пульверизаторе нужно тщательно встряхнуть, чтобы она стала максимально однородной. После этого ее наносят на салфетку из микрофибры, которой протирают разные поверхности – пластиковые, стеклянные, деревянные, металлические. Средство должно не только эффективно снять имеющиеся загрязнения, оно также замедляет оседание пыли на очищенной поверхности.

По словам Кэролайн, о запыленных поверхностях можно забыть сроком до месяца. Но скорость загрязнения, конечно, зависит от конкретных условий. А вот уборку таким спреем действительно лучше проводить не реже одного раза в месяц.

Кстати, в комментариях средство похвалили владельцы домашних животных. Так один подписчик, имеющий аж трех собак, сообщил, что и действительно стал реже убирать дома пыль.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие поверхности в доме нельзя чистить уксусом.

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