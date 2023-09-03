Пять вещей, которые ни в коем случае нельзя чистить уксусом: могут испортиться

Белый уксус – это незаменимый помощник в уборке и стирке для каждой хозяйки. Этот доступный и натуральный ингредиент помогает избавиться от стойких пятен и резкого запаха.

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Но есть вещи, которые нельзя чистить средствами из уксуса, чтобы не испортить их. OBOZREVATEL составил список, который поможет избежать этого.

Уксус – это все-таки кислота, и поэтому он может отрицательно повлиять на некоторые поверхности.

Чугун

Антипригарная поверхность чугунной посуды защищена специальным слоем, который легко может разъесть уксус. Чугун может даже треснуть, если часто использовать такой чистящий раствор, поэтому следует избегать этого, чтобы сохранить посуду.

Электрические приборы

Экраны телевизоров, мобильных телефонов и других гаджетов нельзя чистить раствором из уксуса. Это повредит покрытие техники, а жидкость может проникнуть внутрь, что приведет к поломке.

Однако белый уксус безопасен для чистки бытовых приборов, таких как стиральные машины, холодильники и посудомоечные машины. Такой раствор поможет избежать неприятного запаха.

Предметы или вещи из резины

После длительного использования уксуса для уборки таких предметов, резина может потрескаться. Лучше избегать такого метода чистки.

Мебель, ковры

Если вы хотите очистить мягкую мебель, ковры или матрасы от пятен, которые оставили домашние животные, то не следует использовать белый уксус. Резкий запах раствора может только усилить запах мочи или фекалий животного.

Утюг

Утюг тоже не стоит чистить уксусом, потому что имеющаяся в растворе кислота, может повредить поверхность и это приведет к поломке прибора.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать во время уборки, чтобы дом не стал еще грязнее.

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