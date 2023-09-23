Забудьте о пыли: как сделать магический раствор из четырех ингредиентов для уборки

Признайтесь, вы хотя бы раз, вытирая в доме пыль, мечтали о средстве, которое оттолкнуло бы ее от мебели раз и навсегда. Как люди рациональные, мы понимаем, что именно в такой форме это невозможно. Однако эксперты по чистоте утверждают, что время между уборкой пыли действительно можно продлить. И это не так сложно, как кажется.

Рецептом такого средства поделилась TikTok-блогерка Каролина МакКоли. Она показала простой рецепт самодельного спрея, который позволит не только эффективно убрать пыль, но и замедлить ее оседание, а заодно и уничтожить живущих в ней пылевых клещей. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

Для изготовления средства понадобятся всего четыре простых ингредиета:

0,5 чайной ложки оливкового масла;

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1 чайная ложка белого уксуса;

0,5 чашки воды;

2 капли жидкости для мытья посуды.

Все компоненты нужно тщательно перемешать между собой и влить в бутылку с распылителем. Вода и мыло помогут физически устранить пыль с поверхностей, масло защитит их от быстрого повторного оседания грязи, а уксус уничтожит пылевых клещей.

Если вы хотите замаскировать запах уксуса и сделать спрей ароматным, в его состав можно ввести 10 капель любого эфирного масла на ваш вкус. Каролина выбрала лимонное масло – беспроигрышный вариант, когда речь идет о средствах для уборки, ведь оно оставляет после себя аромат свежести.

Пользоваться таким спреем, по словам блогерки, можно раз в неделю. Между уборками проблема пыли вас не беспокоит. Пользователи, уже успевшие испытать рецепт, поделились в комментариях, что средство на самом деле действует эффективно и хорошо отталкивает пыль и ухаживает за поверхностями.

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