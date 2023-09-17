Как почистить телевизор, не повредив его: лучший способ

Вряд ли кто-то сейчас ощущает ностальгию по старым телевизорам, но, по крайней мере, с них было удобно вытирать пыль. Громоздкие коробки выглядели настолько надежными, что их никто не боялся повредить, а просторную поверхность могли использовать и для практических целей – как еще одну полку.

Современные устройства более требовательны и деликатны, поэтому с чисткой возникают проблемы. Издание Lifehacker рассказало о безопасном способе ухода за тонкими экранами.

CRTV или ламповые телевизоры советовали чистить с помощью обычных моющих средств стекла. Для ЖК-дисплеев (LED) или OLED-устройств этот способ не подходит.

Начнем с элементарных правил безопасности – выключите телевизор и отсоедините его от сети. Это поможет ему остыть и сделает процесс более безопасным для экрана. Кроме того, вам будет легче увидеть пятна, полосы и грязь. Самый действенный совет обычно игнорируют – а состоит он в том, чтобы прочитать руководство пользователя или зайти на сайт производителя, где обычно можно найти инструкции к каждой модели.

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Марла Мок, президент компании Neighborly Molly Maid, отметила, что чистка телевизора должна быть стандартной частью уборки в доме. Если вы убираете регулярно, то даже быстрое протирание салфеткой из микрофибры не позволит пыли накапливаться в вентиляционных отверстиях, динамиках или других щелях.

С пластиковыми деталями все просто – чистите их обычными средствами, используемыми для удаления пыли с любых других пластиковых поверхностей.

Тряпка для протирания экрана должна быть сухой. Если загрязнение достигло критического уровня, следует использовать только растворы, специально обозначенные как безопасные для экранов.

В крайнем случае можно слегка смочить ткань из микрофибры дистиллированной водой. Но обратите внимание, салфетка должна быть лишь немного влажной, не промокайте ее полностью, из ткани не должно капать.

Основное правило при использовании жидких средств заключается в том, что моющий раствор нужно брызгать на тряпку, а не на сам телевизор. Это правило относится к любой электронике. Потрите круговыми движениями, но не нажимайте слишком сильно – светодиодные экраны, как известно, чувствительны к давлению.

И напоследок – не забудьте протереть пульт дистанционного управления дезинфицирующей салфеткой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о наиболее эффективном и мягком способе очистки телевизоров.

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