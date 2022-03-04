За голову Путина объявили цену в €10 миллиардов: украинцы готовы присоединиться к сбору денег

Предприниматель из Луганской области Евгений Цодиков объявил награду за голову президента России Владимира Путина, виновного в развязании кровопролитной войны в Украине, в размере 10 миллиардов евро. Правда есть нюанс: денег на выплату вознаграждения он не имеет.

Однако для украинцев, которые за последние семь дней успели возненавидеть Путина больше, чем за последние восемь лет, это оказалось не поводом отступать от хорошей идеи. На странице Facebook автора затеи они предложили скинуться и собрать нужную сумму.

Видео дня

Однако среди уже привычного единодушия среди украинцев нашлись и скептики. Они убеждены, что перманентная опасность войны не отступит от Украины после физической ликвидации Путина, проблема гораздо шире.

"Путин – это олицетворение, концентрат, выжимка менталитета русского народа. Не будет его – придет другой и через 20 лет снова будем с ними воевать – только будут делать это уже наши дети", – уверен один из подписчиков, добавивший, что Российская Федерация должна распасться и только это спасет Украину от безумного соседа.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, вполне реальные и серьезные суммы за голову лидера Кремля предлагают уже и сами россияне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!