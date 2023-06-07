'Японский кондиционер': в чем суть метода, который спасет даже от адской жары

Идея надеть на себя в жару дополнительный предмет одежды кажется безумной. Только не для японцев, придумавших такой способ охлаждения, как антишарф или "японский кондиционер".

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Как выяснил OBOZREVATEL, для него нужен легкий шарф или платок. И немного воды.

Суть такого кондиционера заключается в том, что влажный предмет на теле помогает лучше охлаждать его. По мере того, как из ткани улетучивается вода, она отводит от кожи лишнее тепло.

Чтобы изготовить антишарф, возьмите кусок ткани – шарф, платок или просто отрез. В идеале она должна быть натуральной, потому что синтетика быстрее сохнет. Намочите ткань и повяжите ее на шею, как шарф, или на голову, как бандану – что больше подходит вашему образу. Пока ткань будет высыхать, вы не будете ощущать жару. Перегрев вам тоже не угрожает, ведь испарение воды поможет отводить тепло от тела – его энергия будет идти на то, чтобы превратить воду в пар. Именно по такому принципу работает человеческий пот. Когда же ткань начнет становиться сухой, смачивайте ее снова и снова, пока в этом будет необходимость.

В качестве антишарфа может сработать также обычное полотенце или мокрая салфетка, в том числе бумажная. Главное, чтобы на теле у вас было что-то хорошо увлажненное.

Кстати, не обязательно смачивать ткань именно холодной водой. Это может быть неприятно, при этом вода все равно быстро нагреется до температуры тела. Поэтому можно использовать жидкость комнатной температуры или теплую. Так смачивание антишарфа будет для вас менее стрессовым.

Если же обстоятельства позволяют вам носить мокрую одежду, то можно превратить в такой "антишарф" целую футболку или блузку. Менее заметно это будет на вещах из натуральных тканей темного цвета.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему не стоит бояться носить темные вещи в жару, и какую одежду лучше выбирать в летние дни.

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