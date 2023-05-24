Черный или белый? Одежду какого цвета лучше носить в жару, чтобы избежать перегрева

Последнее, что вы хотите сделать в жару, это надеть на себя вещи, которые еще больше повысят вашу температуру. Согласно популярному мнению, такими вещами является любая одежда черного цвета. Поэтому летом рекомендуют отдавать предпочтение белому и другим светлым цветам. Впрочем, правда оказалась несколько сложнее.

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Как пишет блог Suntect, чтобы выяснить все детали, ученые провели исследования с использованием инфракрасной камеры, птичьих перьев и традиционной одежды бедуинов Аравийской пустыни. Бедуины, несмотря на адскую жару, часто носят толстую одежду темной окраски, что противоречит распространенной логике.

Но темные предметы действительно быстрее и сильнее нагреваются на солнце. Все из-за их способности поглощать максимум света и солнечной энергии. Впрочем, в то же время они с обратной стороны поглощают тепло тела, тогда как белая одежда отражает и солнечное тепло, и то, которое производит тело, возвращая вам ваш собственный жар. Итак, белое действительно может нагревать вас несколько сильнее черного.

Тем временем в 1983 году Американский институт биологических наук провел исследование, в котором изучалось влияние цвета меха животных и оперение птиц на их реакцию на жару. И прямой связи между солнечной тепловой нагрузкой и окраской обнаружено не было.

Другими словами, черные или белые птицы и животные не определяют автоматически, насколько им жарко. Намного более важную роль играют такие факторы, как скорость ветра, структура шерсти и взъерошенные или сплющенные перья.

Так же эксперимент с бедуинскими одеждами, проведенный в 1980 году, показал, что цвет наряда не играет роли. Тогда добровольца попросили по 30 минут стоять в 45-градусную жару лицом к солнцу в пустыне. При этом он попеременно надевал темный бедуинский халат, светлый бедуинский халат, военную форму цвета хаки и шорты. Результаты, опубликованные в журнале Nature, показали, что толстая одежда бедуинов, независимо от цвета, лучше изолировала тело добровольца от жары, а рыхлая структура ткани позволяла отводить лишний жар наружу. Ветер буквально выдувал волны теплого воздуха наружу.

Итак, главный вывод из этого показывает, что цвет одежды, которую вы надеваете в жару, определяющего значения не имеет. Главное, чтобы вещи были свободного кроя и изготовлены из ткани, пропускающей воздух – хлопка, льна и т.д. В таком случае через них будет выходить лишнее тепло и вы будете чувствовать себя лучше.

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