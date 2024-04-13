Ягод будет очень много: чем подкормить весной вишню

Вишня – это популярная плодовая культура, которая выращивается во многих садах. Она достаточно неприхотлива, но для того, чтобы получить обильный урожай сочных ягод, деревья необходимо правильно подкармливать.

Плодовые деревья массово подкармливают осенью. Но издание Barra рассказало, что тем, кто хочет добиться максимального урожая, без весенней подкормки не обойтись.

Подкормка вишневых деревьев весной позволяет им полноценно развиваться и расти после зимней спячки.

Когда подкармливать вишню?

Первая весенняя подкормка должна состояться еще до цветения.

Вторую подкормку можно вносить, когда вишневое дерево начнет цвести, а третью – через 2 недели после завершения цветения.

Чем подкормить вишню?

Подкармливать вишневые деревья весной можно минеральными комплексными составами и органическими удобрениями. Все они помогут культуре восстановиться после зимы, приступить к активной вегетации и будут способствовать обильному цветению и плодоношению.

Главное при выборе комплексных удобрений учитывайте, что вишневым деревьям нужны: железо, марганец, сера, азот, медь, бор, мочевина (карбамид), калийная соль, калий, фосфор, суперфосфат.

Молодое дерево

Молодые вишневые деревья в возрасте от 1 года до 3 не требуют активного внесения удобрений, поскольку они получают микроэлементы, которые были внесены при посадке. Но им необходимо получать достаточное количество азотных веществ, чтобы они могли хорошо укорениться и пойти в рост.

Например, на второй год после роста дерева вокруг ствола вносят 120 граммов азотного удобрения и засыпают его 10 см земли.

Также в течение мая можно 2-3 раза подкормить вишню мочевиной.

Взрослые деревья

Для взрослых деревьев старше трех лет необходимо вносить фосфорно-калийную подкормку. Она будет питать вишню и стимулировать рост почек и цветов.

На четвертый год роста, когда корни уже хорошо сформированные деревья начинают нуждаться в гораздо больше полезных веществ. Тогда вокруг ствола нужно сделать углубление шириной 30 см, внести туда 150-180 г мочевины, закопать ее и полить.

Когда деревьям исполнится 5 лет, кроме азота и мочевины вокруг ствола также нужно вносить древесную золу, суперфосфат (100 г) и ведро перегноя и калийной соли.

Вишневые деревья начнут считаться старыми, коды им исполнится 8 лет. Поэтому для того чтобы они продолжали давать хороший урожай, следует вносить втрое больше удобрений.

Признаки того, что дереву не хватает полезных веществ

Если образуется мало цветочных почек, листья стали менее яркими, а ягоды осыпаются – не хватает фосфора;

Если мало побегов и листьев, цвет кроны потускнел, на листьях появилась коричневая окантовка – недостает магния;

Если листья мельчают, а плоды выглядят неприглядно – недостает калия;

Если листья пожелтели и замедлились в развитии – недостает азота;

Если дерево плохо развивается или болеет горькой ямчатой – не хватает кальция.

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