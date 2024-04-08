Смородины будет очень много: чем подкормить кусты для лучшего урожая

Смородина – один из самых лучших источников витаминов на летнем столе. Но ягода, за которой неправильно ухаживают, может вырасти мелкой и кислой, быть невкусной.

Как подкармливать растение, чтобы получить богатый урожай, знают опытные дачники. OBOZ.UA выяснял, как правильно применять разные типы удобрений для подкормки смородиновых кустов.

Органические удобрения

К органике относятся компост, навоз, перегной, помет, и т.д. Такие удобрения улучшают структуру почвы, стимулируют развитие полезных микроорганизмов и увеличивают слой гумуса. Обогащенная органикой земля лучше удерживает воду и пропускает воздух.

Для смородины лучшим органическим удобрением является полуперепревший коровяк. Подойдут также выдержанный куриный или свиной помет. Желательно компостировать такие удобрения с соломой. Внесение органики перед посадкой смородиновых кустов покрывает потребности растения в питательных веществах на следующие 3-4 года, но необходимо будет проследить, чтобы удобрение ни в коем случае не было свежим – свежий навоз может повредить корни смородины.

Сидераты

Растения-сидераты насыщают почву питательными веществами максимально естественным способом. Их высевают на участке под грядку, скашивают до того, как "зеленые удобрения" зацветут, и вкапывают в землю, где они естественным образом разлагаются, отдавая пищу.

Если вы запланировали весной высадить молодые кусты смородины, то сидеральные травы нужно высадить и запахать с осени. Тем, кто планирует высаживать ягоду в осенний сезон, рекомендуют обрабатывать землю сидератами за несколько недель до этого.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения оптимально начинать вносить на грядку со смородиной на третий-четвертый год после посадки. Но это если вы достаточно удобрили растение во время посадки.

Если ваши ягоды нуждаются в дополнительной пище на ранних этапах роста, то отдайте предпочтение NPK-удобрениям, которые вносите, когда побеги кустов достигнут 8-12 см длиной. Такие средства рассыпают на грядке в соответствии с инструкцией и смешивают со слоем земли на глубину 10-12 см.

Те смородиновые кусты, которые растут на малогумусных почвах, следует подкармливать минеральными удобрениями ежегодно. Весной обратите внимание на азотные удобрения, а в период формирования завязи – на аммиачную селитру, суперфосфат и калиймагнезию.

Фосфорные удобрения требуются смородине для формирования корневой системы. Наиболее распространенными здесь являются суперфосфат и аммофос. Немало фосфора есть также в перегное. Если вы воспользовались им, подкормку фосфором можно пропустить. Определить нехватку этого элемента можно появлением на кусте мелких темно-зеленых листьев, иногда с багрянцем. Плоды на такой смородине будут мелкими и кислыми.

Калий участвует в формировании цветков и плодов, поэтому о нем важно позаботиться именно весной. Этот элемент в достаточном количестве содержится в калиймагнезии или калийной селитре. Его нехватку можно определить по мелким листьям на кусте и малом количестве новых побегов. Края листьев смородины при таком дефиците желтеют и засыхают. Если калия не хватает сильно, то листья будут осыпаться.

Азот имеет ключевое значение для роста любых растений. А еще это элемент, легко исчезающий из почвы. Поэтому аммиачную селитру, карбамид и нитроаммофоску нужно вносить регулярно. Определить дефицит азота можно по красному цвету черенков. А вот его переизбыток приводит к чрезмерному разрастанию зелёной массы. Азотные удобрения вносят в течение вегетационного периода, когда растения растут наиболее активно.

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