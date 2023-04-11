Яблоки будут большими и сочными: чем подкормить дерево весной

Начало сезона вегетации – важный период в жизни садоводов и огородников, ведь именно в это время необходимо успеть внести удобрения под деревья. Это обеспечит хороший урожай. В частности, яблоки будут большими и сочными.

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OBOZREVATEL разбирался, как правильно подпитывать яблоневые деревья. Свои тонкости существуют для молодых деревьев и старых яблонь.

Как подкармливать молодые яблони

Если во время высадки яблонь внести под саженец удобрения, 2-3 года он не будет нуждаться в подкормке, но после этого нужно начинать ухаживать за молодым деревом. К этому времени у него должны начать активно разрастаться корни и крона, и ему понадобится дополнительный запас питательных веществ. Эксперты советуют вносить удобрения под молодые яблони дважды за сезон – как только дерево рано весной проснется и в период, когда на нем начнут появляться бутоны.

Существует два метода внесения удобрений – под корень и опрыскиванием. В первом случае дерево будет получать подпитку через корневую систему, во втором – через листья. Второй метод даст видимый результат быстрее, примерно через 3-5 дней после процедуры.

Как сделать удобрения для яблонь

Опытные садоводы советуют отдавать предпочтение органическим удобрениям. Их хорошо вносить, как только дерево начнет просыпаться и выпускать почки. Этот момент зависит от климата и погоды и не имеет четких временных пределов. Вот какие органические удобрения можно приготовить для яблонь:

на основе куриного помета – 10-литровую емкость нужно на треть заполнить сухим пометом, а затем до края долить воды и дать настояться 3-5 дней, после этого концентрат разводят водой в соотношении 1:15 и подливают полученной жидкостью яблони;

– 10-литровую емкость нужно на треть заполнить сухим пометом, а затем до края долить воды и дать настояться 3-5 дней, после этого концентрат разводят водой в соотношении 1:15 и подливают полученной жидкостью яблони; на основе навоза – рецепт приготовления удобрений аналогичен, как с куриным пометом (изготовление концентрированного настоя 1:3, разведение его водой и полив), только разводить полученный настой следует в пропорции 1:10;

перегной – перегной вносят непосредственно в грунт вокруг яблони, ориентируясь на размер ее кроны, при этом на каждый квадратный метр земли должно приходиться 3-4 кг перегноя, после чего почву разрыхляют и поливают;

– перегной вносят непосредственно в грунт вокруг яблони, ориентируясь на размер ее кроны, при этом на каждый квадратный метр земли должно приходиться 3-4 кг перегноя, после чего почву разрыхляют и поливают; костная мука – таким же образом можно подкормить дерево костной мукой, но пропорция удобрения должна быть 200 г удобрения на квадратный метр грунта;

– таким же образом можно подкормить дерево костной мукой, но пропорция удобрения должна быть 200 г удобрения на квадратный метр грунта; на основе золы – 1 стакан древесной золы нужно залить небольшим количеством кипятка и оставить настаиваться на 3-5 дней, после чего развести настой в 10 литрах воды и опрыскать этой жидкостью дерево.

Как подкармливать старые яблони

Деревьям, которым уже больше 5 лет, нужно задавать больше удобрений, ведь они к этому моменту вырастают до своего полного размера и используют больше питательных веществ.

Лучший способ подкормить взрослую или старую яблоню, это перекопать вокруг нее землю. Делать это нужно на глубину примерно 20 см для относительно молодых деревьев и 40 см для старых. Также можно сделать вокруг яблони несколько лунок и влить в них почвенный раствор с торфом, компостом или другими жидкими вариантами подкормки.

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