Вызывают восторг: какие породы кошек самые красивые

Кошки – очень красивые и грациозные животные. Но даже среди них есть породы, красота которых выделяет их среди других мурлык. Невероятную привлекательность им придает характерный окрас, особенности шерсти или определенные детали облика.

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OBOZREVATEL составил десятку невероятно красивых пород кошек. Вы не сможете отвести глаз от своего питомца, если заведете себе такую кошку. Но обязательно прочтите об особенностях породы перед этим.

Бенгальская кошка

Это практически домашний леопард. Сходство с крупным хищником животному придают характерные пятна на блестящей рыжеватой шерсти. Бенгалы в среднем крупнее других кошек, имеют длинные прыгучие лапы и крепкий гибкий хвост. А довершают картину огромные изумрудные глаза.

Турецкая ангора

А это уже маленький лев. Ведь турецкие ангоры могут похвастаться густой гривой. Их шерсть длинная и шелковистая, как правило белого цвета. Кошки этой породы часто имеют глаза разного цвета: один – желтый или зеленый, другой – голубой. Еще одно украшение этого замечательного животного – роскошный хвост.

Персидская кошка

Самый характерный признак породы – плоская мордашка с низко посаженными глазами. Поэтому у персов сформировалось характерное выражение лица. Чаще коты этой породы бывают пушистыми и очень пушистыми. Иногда они напоминают настоящее облако, столь роскошную имеют шубу.

Сиамская кошка

Окрас туловища сиамца может быть достаточно разным – бежево-шоколадным, бежево-серым и даже бело-рыжим с характерным расположением темных участков на морде, ушах, лапах и хвосте. Сиамцы бывают даже полосатые и пятнистые. Общее у них у всех одно: бездонные синие глаза, в которые можно смотреть бесконечно.

Оцикет

Двойники оцикетов в диком мире – это ловкие оцелоты. Домашние пушистики имеют практически такие же характерные пятна и полосы на туловище. Они могут похвастаться красивым миндалевидным разрезом глаз и гибким телом с длинными лапами.

Корниш-рекс

Эту породу часто называют котами-эльфами. У корнишей стройное, даже хрупкое тело, характерная осанка из-за длинных задних лап и необычная курчавая шерсть. Но больше всего привлекает взгляд их внешность – гигантские глаза на миниатюрной мордашке и выразительные высоко посаженные уши.

Бомбейская кошка

А это уже ручная пантера. Бомбеи имеют такую же короткую, гладкую и очень блестящую черную шерсть. Они сатиновые на ощупь и с радостью подставляют свою роскошную шубу хозяевам, чтобы ее погладили. Ну и финальный штрих – горящий взгляд янтарных глаз.

Мэйн-кун

Будь у котов король, это однозначно был бы мэйн-кун. Эти создания могут похвастаться гигантскими размерами, пушистой шубой, роскошным хвостом и характерными кистями на ушах, как у рыси. Выражение лица у мейн-кунов очень серьезное, однако это очень ласковые и спокойные коты.

Абиссинская кошка

Крупной такая красотка вырастет вряд ли, но именно ее хрупкость подкупает. Стройное и сильное тело украшено шерстью без выраженного рисунка, однако разноцветные шерстинки всех цветов пустынного песка создают очень красивый эффект – тиккинг. Абиссины также завораживают большими миндалевидными глазами, взгляд которых кажется исполненным доброты и радости.

Норвежская лесная кошка

Пушистый великан действительно мог бы быть духом северного леса, но всегда жил рядом с людьми. Норвежцы имеют густой "тройной" мех, который быстро высыхает, если его намочить, и очень милое выражение лица. А особенный слой шерсти вдоль позвоночника обеспечивает этой породе особенно красивый пушистый хвост.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о породах кошек, которые меньше всего линяют.

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