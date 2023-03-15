Какие коты не линяют: максимально удобные породы для квартиры

В доме, где есть кот, шерсть выполняет роль и домашнего декора, и талисмана на счастье, и даже приправы ко всем блюдам. Бороться с пушистыми подарочками практически невозможно. Кот оставляет их повсюду снова и снова. Для людей, склонных к аллергии это может быть проблемой. Впрочем, есть породы кошек, которые не линяют и подойдут даже тем, на кого наводит ужас перспектива борьбы с осыпавшейся шерстью.

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OBOZREVATEL рассказывает об этих породах. И об особенностях ухода за ними, а также характере таких котиков.

Сфинксы

Существует несколько пород, объединенных в группу сфинксов. Общая для них всех черта – полное отсутствие шерсти. Первыми были канадские. Эту породу, также известную как лунная кошка, вывели полвека назад, закрепив естественную мутацию. Из-за отсутствия шерсти сфинксы нуждаются в дополнительном тепле и потому очень любят физический контакт с людьми. Они очень ласковы и игривы. И, несмотря на свою часто очень серьезную внешность, на самом деле добрые и дружелюбные. Минус группы пород в том, что за нежной кожей сфинксов нужно достаточно тщательно ухаживать и не допускать, чтобы животные мерзли.

Рексы

Еще одна небольшая группа не линяющих котов – это рексы (корниш-рекс, девон-рекс и т.п.). Их особенностью является шерстяной покров без остевых волос, только с коротеньким подшерстком, завивающимся в милые кудри. Этот подшерсток практически не осыпается. Рексы – игривые и прыгучие кошки, очень нежные к людям и другим домашним животным. А за огромные глаза и уши девон-рексов даже называют котами-эльфами.

Ориентальные коты

Эти космические создания с длинными носами и гигантскими ушами имеют короткую, велюровую на ощупь, почти не осыпающуюся шерсть. Поэтому гладить их можно бесконечно. Тем более что сами они физический контакт любят. Это активная порода, которая любит постоянно быть рядом с человеком, много двигаться и играть. А еще ориенталы чрезвычайно болтливы и с радостью отвечают, если к ним обращаются.

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