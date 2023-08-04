Выведут сложные пятна и отбелят одежду: чем заменить химические средства для стирки

Белая одежда быстро загрязняется, следы от пота, грязи и пятна трудно вывести. А неоднократная стирка может изменить цвет вещей или сделает их тусклыми.

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Блоггерша Шантель Мила опубликовала видео в социальной сети TikTok, где поделилась своим секретом, как отбелить одежду. Для этого она готовит смесь из натуральных ингредиентов, а не покупает химические средства.

Большинство людей используют отбеливатели, чтобы вернуть яркий цвет белым вещам. Но он агрессивен для тканей и может оставить нежелательные пятна.

По словам Шантель, с помощью простой смеси, можно удалить любые стойкие пятна и сделать одежду светлее.

Для этого вам необходимо смешать три столовых ложки перекиси водорода и один стакан пищевой соды. Если есть пятна от жирной пищи, то добавьте еще одну чайную ложку моющего средства для посуды или порошка.

Наберите в ванную или в миску теплую воду и погрузите в нее одежду. Затем добавьте смесь и замочите вещи на 30 минут, постирайте вручную или в стиральной машинке. Прополощите под проточной водой и оставьте сохнуть на свежем воздухе.

Такой раствор не только удалит грязь, но и устранит неприятные запахи и сделает цвет ярче.

Ранее OBOZREVATEL публиковал советы, которые помогут сделать потускневшую одежду снова снежно-белой.

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