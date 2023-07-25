Как сделать потускневшую одежду снова снежно-белой: основные советы

Белая одежда теряет яркость даже быстрее, чем любая цветная. Уличная пыль, чрезмерное количество стирального средства, стирка в жесткой воде, еда и напитки, пот – все это моментально оставляет следы на белой ткани. И кажется, что вернуть вещи белизну уже невозможно. Однако опыт подсказывает, что ситуация далеко не так безнадежна, какой кажется.

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Нередко, чтобы реанимировать белые вещи, люди прибегают к использованию отбеливателя. Однако, как узнал OBOZREVATEL, существуют другие более деликатные методы. Вот самые действенные из них.

Стирайте белое отдельно

Правило номер один, которое следует помнить и соблюдать неукоснительно – всегда отделять белые вещи от цветных во время стирки. Так удастся предотвратить растекание цветов и на белой ткани не появится посторонний оттенок и пятна красителя.

Используйте правильное моющее средство

Стиральные средства для белых вещей специально разработаны для отбеливания или осветления одежды. Они содержат компоненты, которые позволят поддержать цвет вещей и выведут пятна. При этом они действуют мягче, чем отбеливатели, и более безопасны для тканей.

Выбирайте правильный отбеливатель

Если стиральное средство не справляется, можно воспользоваться отбеливателем. Но лучше выбирать не хлорное, а кислородное средство. Самый простой пример – это перекись водорода, которую иногда добавляют к стирке. Также существуют порошковые и жидкие фабричные отбеливатели на основе кислорода. Используя их, строго следуйте инструкциям.

Добавляйте уксус

Белый уксус – именно белый, а не пищевой – используется для чистки известкового налета. Он способен удалить остатки извести и из ткани, а именно известь часто отвечает за серый налет, который портит вид белых вещей. Во время полоскания добавьте в контейнер для ополаскивателя стиральной машины примерно половину стакана уксуса. Он поможет вернуть вещам белизну, а также смягчит ткани. Однако это средство не для постоянного использования, им обрабатывают вещи, когда в этом есть четкая потребность.

Избегайте перегрузки машины

Если загрузить много вещей в барабан, это может помешать их правильному перемешиванию во время стирки и качественному полосканию. Соответственно, в волокнах начнут накапливаться остатки мыльных средств. А это ведет к потускнению белых вещей. Поэтому в барабане всегда должно оставаться немного свободного пространства.

Стирайте в горячей воде

Горячая вода, как правило, более эффективна для удаления пятен и осветления белых вещей. Однако перед этим убедитесь, что конкретные вещи можно стирать при высоких температурах. За деликатными тканями часто нельзя ухаживать таким образом – это может их повредить.

Выбирайте правильный цикл стирки

Для посеревших белых вещей лучше использовать более длительный цикл стирки. Это дает им отмокнуть в растворе моющего средства в течение 30 минут. Таким образом, лучше удаляются пятна и восстанавливается яркость белого цвета. Если вы экономите электроэнергию, то замачивание можно произвести в тазу. Налейте в емкость теплую воду, растворите немножко стирального средства и добавьте две чашки пищевой соды – она усилит действие замачивания.

Сушите одежду на солнце

Солнечные лучи способны отбеливать и осветлять предметы. Поэтому повесить вещи сохнуть под прямым солнцем будет эффективно для белых вещей. При этом ультрафиолет также оказывает на ткани дезинфицирующее действие. Однако некоторые вещи такая сушка может повредить – предварительно ознакомьтесь с этикеткой.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно стирать полотенца, чтобы они были идеально мягкими.

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