Высокосный год: какие традиции 'длинного' года и откуда взялось 29 февраля

С высоким годом связано много предрассудков и примет, что делает его особенным. На самом деле ничего мистического в этом нет, а причина возникновения високосных годов состоит в необходимости согласовать календарный год с солнечным.

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Каждые четыре года кратчайший месяц получает дополнительный день. Откуда взялось 29 февраля, какие существуют традиции високосного года и с чем связаны "свадебные" предрассудки – читайте в материале OBOZ.UA.

Почему возникли высокосные годы

365 дней – это время, за которое Земля вращается вокруг Солнца. На самом деле это несколько округленное число.

Ученые подсчитали: чтобы совершить один оборот вокруг Солнца, Земле нужно 365,242190 дней. Именно столько длится сидерический или звездный год. Как видим, звездный год немного длиннее календарного, поэтому дополнительные часы, накапливаясь, образовали еще один день.

Все началось со времен календарных реформ Юлия Цезаря. Он, как известно, ввел юлианский календарь, включавший високосный год, ведь возникла необходимость согласовать календарный год с солнечным.

В 1582 г. состоялась еще одна реформа – папа Григорий XIII ввел григорианский календарь, что автоматически перебросило всех живущих по христианскому исчислению на 10 дней вперед. Переход состоялся после праздника Святого Франциска Ассизского 4 октября 1582 года – после этой даты сразу наступило 15 октября. Григорианский календарь сохранил традиции високосного года.

Нужны ли высокосные годы

Если бы все это время не существовало высокосных лет, стали бы меняться времена года. Ученые подсчитали, что в течение примерно семи веков лето в северном полушарии наступило бы в декабре, а не в июне.

Традиционно принято считать, что высокосные годы бывают раз в четыре года – это не всегда так.

Разница между звездным и календарными годами за период четыре года составляет не ровно 24 часа. На самом деле это 23,262222 часа.

Определяют високосный год по формуле: его можно разделить на четыре, чтобы получить целое число. А годы, которые можно поделить на 100, не считаются высокосными. Однако и здесь есть исключения.

Поясним: 1700, 1800 и 1900 годы можно было поделить на 4, но не на 400 – следовательно, высокосными они не были. А уже 2000 был высокосным – его можно было делить и на 4, и на 400. 2100 год, по этой арифметике, высокосным не будет.

Традиции высокосного года

Пока в Украине почему-то считают, что высокосные годы "несчастливые" для свадьбы, в других странах действуют другие суеверия. К примеру, 29 февраля в Ирландии – день холостяка. В дополнительный день года женщины традиционно могут сделать мужчинам предложение о женитьбе. Конечно, в современном мире не стоит ждать одного дня на четыре года, чтобы сделать предложение, однако ирландская традиция имеет долгую историю, возникла в V веке и связана с легендой о Святой Бригитте и Святом Патрике.

А вот в Греции считают неблагоприятным для брака не весь високосный год, а отдельную дату – 29 февраля.

Шотландцы издавна верили, что 29 февраля – это день ведьминых шабашей, когда злые силы могут причинить людям беды.

Во многих культурах полагают, что дата рождения 29 февраля приносит много счастья и успеха. Говорят: если ребенок родился в високосный день, у него будут уникальные таланты.

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