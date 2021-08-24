Вышиванка, тризуб и борщ: названы главные символы независимой Украины

В мире тотальной глобализации главным символом Украины остается Государственный Флаг. Однако, кроме него нашу страну из перечня прочих выделяют Гимн, национальная одежда и даже вареники со сметаной.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Кто мы: исследования украинского общества к 30-летию Независимости Украины". Он был проведен во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также Крыма, с 17 июля по 1 августа среди 5 000 украинцев от 18 лет.

Так, 50% респондентов твердо заявили, что главным символом нашего государства остается желто-голубой Флаг. 41% опрошенных убеждены, что таким символом является украинский язык, а 31% выступили за Тризуб.

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Однако такие ответы прозвучали преимущественно в центральных и западных областях Украины. Запад и южные регионы предпочли менее официальные предметы: такие, как борщ и сало (их в качестве тотемного символа выбрали 31% опрошенных), вареники (30%) и вышиванку (27%).

Немалый вес в украинской самоидентификации получил и гражданский паспорт – более 12% респондентов на Донбассе назвали этот документ ключевым символом страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа в Киеве пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию 30-летию Независимости Украины. На что можно будет посмотреть во вторник, можно узнать здесь.