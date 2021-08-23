Парад тяжелой техники и вечер оперы: что ждет украинцев в День Независимости

Понедельник, 23 августа, день, когда в Украине чествуют государственный желто-голубой флаг, отличился рядом торжественных мероприятий и рекордов. Однако впереди украинцев ожидает празднование 30-летия Независимости нашей страны, и этот юбилей обещает быть не менее насыщенным и ярким.

OBOZREVATEL публикует анонс запланированных мероприятий на 24 августа.

В 10:00 на главной улице Киева – Крещатике – состоится театральный перфоманс "ДНК" (День народження країни). Он изобразит несколько эпох, которые предшествовали становлению Украины как независимой, унитарной и демократической стране.

Сразу после постановки, в сторону Майдана Незалежності начнет движение военный парад. Он будет состоять из трех колонн: пешей, наземной механизированной и воздушной.

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В 13:00 в Киеве состоится марш ветеранов и волонтеров войны на Донбассе. Их маршрут будет состоять из таких пунктов: Бессарабская площадь — улица Крещатик — Майдан Независимости.

В 14:00 на реке Днепр пройдет парад с торжественным прохождением военных катеров с привлечением авиации. Завершит зрелище артиллерийский салют с Труханова острова.

В 17:00 на площади Конституции в сопровождении Национального симфонического оркестра выступит выдающийся итальянский тенор Андреа Бочелли. Вместе с мэтром Италии участие в концертной программе примут популярные украинские артисты.

На протяжении всего дня в Киеве и других городах Украины будут проходить спортивные мероприятия, конкурсы и выступления местных ансамблей.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный парад на улицах Киева в День Независимости обойдется налогоплательщикам в 100 млн гривен. При этом в Офисе президента пояснили, что такие затраты обоснованы и необходимы.