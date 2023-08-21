Вырастет очень быстро: как и когда правильно пересаживать замиокулькас
Замиокулькас – популярное комнатное растение, которое вырастает до одного метра в высоту и имеет темно-зеленые утолщенные листья. В целом, это неприхотливое растение, но неправильные условия или недостаточный уход могут привести к неблагоприятным последствиям.
Замиокулькас следует регулярно пересаживать в чуть больший горшок, чтобы дать ему возможность свободно разрастаться. Как и когда правильно это делать, рассказало издание Porady Interia.
Когда пересаживать замиокулькас
Пересадку змиокулькаса лучше проводить ранней весной или в конце лета. Молодые растения нуждаются в ежегодной пересадке, а старые – каждые 2-3 года, в зависимости от состояния корневой системы.
Замиокулькас устойчив к недостатку влаги, но ее избыток приведет к загниванию и отмиранию корней. Также нужно пересаживать замиокулькас, когда его листья начали желтеть.
Как пересадить замиокулькас
Пересадку следует производить в защитных перчатках, ведь от контакта с соком может возникнуть раздражение кожи.
Осторожно переверните горшок вверх дном, чтобы корневая масса попала вам в руку. В новом горшке сделайте отверстия и насыпьте слой керамзита. Поместите туда замиокулькас, засыпьте свежей землей и немного полейте.
Замиокулькас не любит сквозняков, лучше всего чувствуя себя в тени или полутени, но растение нельзя полностью лишать солнечного света. В период вегетации подпитку советуют проводить каждые 2-3 недели, используя многокомпонентные удобрения или подкормку домашнего приготовления. Вне вегетационного периода замиокулькас не требует интенсивных подкормок (достаточно одного раза в два месяца).
Какой субстрат выбрать
Идеальная почва для замиокулькаса должна иметь pH 5,5-6,5. В субстрат можно добавить песок или мелкий гравий. Также не стоит забывать о дренажном слое, который поможет избежать переувлажнения. На дно горшка следует положить керамзит или другой легкий заполнитель, используемый в качестве дренажа.
В какой горшок пересаживать растение
Правило простое: емкость, в которую мы пересаживаем замиокулькас, должна быть примерно на 2-3 см шире предыдущей.
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