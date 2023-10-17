Выполняет очень важную функцию: какое место на кухне забывают чистить практически все хозяйки

Если вы регулярно чистите вашу раковину и ее слив, а запах все равно не исчезает, вероятно, вы не заботитесь о месте, о котором забывают практически все. Оно уберегает вашу кухню и ванную от затопления и нуждается в такой же заботе, как и любая другая сантехинка.

Конечно, речь идет о переливном отверстии. В нем тоже может застаиваться вода и накапливаться грязь, которая со временем начинает вонять. OBOZ.UA разбирался, как за ним правильно ухаживать.

Где находится переливное отверстие?

Переливным называют отверстие, находящееся на стенке раковины или ванны, как правило под смесителем. Оно соединено со сливом в дни сантехнического устройства и его задача – ограничивать наполняемость емкости водой. Как только ее уровень достигает переливного отверстия, вода начинает стекать по скрытой трубке в канализацию. Таким образом, перелив страхует от затопления.

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Почему из перелива может появляться неприятный запах?

При использовании раковины или мойки в перелив регулярно попадают различные мыльные средства и частички органики. В сочетании с теплой водой все это создает питательную среду для развития бактерий. А они, в свою очередь, провоцируют появление неприятного запаха. Вот почему важно периодически прочищать и эту трубу.

Как прочистить перелив раковины?

Для прочистки трубки слива-перелива потребуется отдельный инструмент. Это может быть ершик для мытья бутылок с гибким стержнем или другая длинная щетка. Ее нужно будет вставить в отверстие и поступательными движениями обработать стенки трубки. Это поможет механически очистить ее от загрязнений. Не забывайте время от времени доставать и очищать щетку, ведь за нее может цепляться разная грязь.

Далее нужно будет промыть трубу кипятком. Для этого используйте воронку из материала, выдерживающего воздействие высокой температуры. Вставьте ее в переливное отверстие и залейте через нее несколько литров горячей воды. Это смоет остатки мусора и эффективно очистит трубку. Впрочем, если у вас стоит труба из ПВХ или раковина, изготовленная из фарфора, лучше не использовать кипяток – он может повредить эти материалы. В таком случае возьмите для промывки просто горячую воду из крана.

Если запах все еще не исчез, воспользуйтесь пищевой содой. Через ту же воронку всыпьте в отверстие один стакан сухого средства, а затем залейте его стаканом горячей воды. Оставьте средство действовать на 10-15 минут, после чего хорошенько промойте трубку. Запах должен полностью исчезнуть.

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