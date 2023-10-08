Как избавиться от пятен от воды на смесителях: самые действенные доступные средства

Пятна извести на кранах – неотвратимая неприятность для живущих в регионах с жесткой водой. Борьба с ними кажется бесконечной, а даже небольшая пауза может привести к тому, что слой извести станет слишком толстым и, чтобы избавиться от пятна, придется приложить немало усилий.

OBOZREVATEL разбирался, можно ли предотвратить появление белых разводов на кранах? И как их убирать, чтобы это было легко и не вредило сантехнике.

Можно ли предотвратить появление пятен извести?

Конечно. Но для этого придется немного постараться. Прежде всего, нужно насухо протирать краны и поверхности, на которых такие следы возникают больше всего. Если не оставлять на них воду, она не будет испаряться и оставлять после себя минеральные примеси, которые и создают неприятный налет.

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Также важно правильно использовать средства для удаления извести. Их основным компонентом всегда является кислота. В фабричных жидкостях и гелях – это соляная, серная или фосфорная кислота, достаточно сильное вещество, которое может повреждать краны. К примеру, оставлять на них темные пятна. Особенно непредсказуемым может быть эффект, если соединять такие средства между собой.

Чем лучше убирать известковый налет

В действительности, в ежедневном режиме пятна извести на кранах можно убирать менее агрессивными кислотами. Которые, к тому же, можно легко найти, как не у себя дома, так и в ближайшем супермаркете.

Уксус – белый уксус смешивают 1:1 с водой и протирают краны салфеткой, увлажненной в этом растворе. Далее средство смывают и протирают кран досуха.

Лимонная кислота – порошок этого средства разбавляют водой в пропорции 1:4. Этот раствор можно наносить на салфетки и оставлять на кранах, как примочку, или погрузить в него насадку для душа на ночь. Лимонная кислота справится даже со стойкими пятнами.

Хозяйственное мыло – можно натереть сухое мыло и развести до гелеобразного состояния с теплой водой, а можно приобрести сразу жидкое средство. Его наносят на пятна и оставляют действовать на час, после чего обработанную поверхность протирают и смывают остатки водой. Хозяйственное мыло подходит даже для ухода за хромированными кранами, в то время как кислоты для них будут слишком агрессивными.

Как надолго предотвратить появление налета

Чтобы налет даже теоретически не мог собраться на поверхности кранов, их можно обработать чем-нибудь водоотталкивающим. К примеру, подойдет пергамент для запекания. Его пропитывают воском, поэтому если натереть куском пергамента краны, на них останется тонкий водоотталкивающий слой. Повторять процедуру можно раз в неделю или когда в этом возникнет необходимость.

Также с этой задачей справится любая восковая или парафиновая свеча. При этом натирать краны можно даже расплавленным материалом. Не обязательно пускать на это целую свечу.

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