Выходные в апреле 2022: сколько будут отдыхать в Украине

В апреле 2022 года в Украине будет девять официальных выходных дней. Во второй месяц весны в Украине будут праздновать Пасху, однако дополнительных дней для отдыха в связи с праздником не предусмотрено.

Светлое Христово Воскресенье всегда отмечается в воскресенье. Согласно ст. 67 КЗоТ понедельник 25 апреля также должен был быть выходным, однако из-за введения военного положения он будет рабочим.

Так, закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" №2136-XI от 15 марта 2022 года установил новые правила отдыха граждан во время войны.

В частности, часть 6 Статьи 6 гласит, что при военном положении нормы статьи 53, 65, 67, 71 и 73 КЗоТ не применяются.

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Это означает, что на Пасху в 2022 году дополнительных выходных дней не будет. В понедельник 25 апреля после праздника украинцы должны выйти на рабочие места. При этом оплата труда будет осуществляться как за обычный, а не праздничный рабочий день.

Отметим, в апреле отмечаются и другие церковные праздники, сред них – Благовещение, Вербное воскресенье, Лазарева суббота и Чистый четверг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Укргидрометцентра Татьяна Адаменко озвучила прогноз погоды на Пасху в Украине. Она считает, что среднемесячная температура апреля достигнет +9 +13 градусов.

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