Выдерживают самые суровые условия: три садовых цветка, которые сажают на годы
Уход за садом может быть очень приятным занятием, но все же он требует времени. Растениям нужно уделять достаточно внимания, чтобы они чувствовали себя хорошо и росли пышными и красивыми, а этим ресурсом в достаточной степени владеют не все. В то время как желание любоваться зеленью имеет практически каждый. В таком случае эксперты советуют выбирать живучие виды, которые будут хорошо чувствовать себя без тщательного ухода.
Издание Express обратилось к экспертам Королевского садоводческого общества за советом по этому поводу. И они назвали три цветка, которые можно посадить раз и несколько лет не иметь с ними хлопот. Эти виды способны выдержать даже самую суровую зиму и легко восстанавливаются весной.
Рудбекия
Существуют разные виды рудбекий – однолетние, двухлетние и многолетние. Если выбрать из последних сортов, они будут радовать цветением с июля по октябрь в течение нескольких лет. При этом прилагать большие усилия по уходу не придется. Рудбекии хорошо растут на солнце и в полутени. Они также привлекают пчел и бабочек.
Ландыш
Эти цветы приветствуют белоснежными соцветиями приход весны, когда в саду еще практически ничего не успело распуститься. Они обладают характерным приятным ароматом и эффектными листьями. При этом цветок совершенно нетребователен к типу почвы, хорошо переносит как холодную зиму, так и засушливое лето, лучше всего чувствует себя в тени и весьма устойчив к вредителям. Выращивать ландыши можно как просто на клумбе, так и в контейнерах. Второй способ даже поможет сдержать его распространение, ведь растение само по себе достаточно инвазивно. С ландышами прекрасно справится даже садовод без опыта.
Тысячелистник таволговый
Этот цветок поэтически называют "золотым диском". Он имеет крепкий вертикальный стебель и плоскую горизонтальную головку с множеством крошечных ярко-желтых цветочков, собранных в круглое соцветие. Лучше всего тысячелистник сажать на солнечных участках, предварительно убедившись, что почва, в которой будет расти цветок, хорошо дренируется. В таком случае он может вырастать высотой аж до метра.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о двух цветках, которые могут прожить в саду без серьезного обновления до 50 лет.
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