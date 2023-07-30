Выберите уже сейчас: роскошные цветы для сада, которые следует купить в следующем году

Опытные садоводы знают, как важно заранее подготовиться к следующему сезону цветения. Поэтому даже конец лета и осень для них – горячая пора.

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Специалисты советуют высадить некоторые растения уже в сентябре, однако не следует забывать о поливе, подкормке и уходе, особенно в вегетационный период. Какие виды цветов купить заранее на следующий год, рассказало издание Livingetc.

Аллиум

Сара Гилл, опытный ландшафтный дизайнер и эксперт Hypedome, советует обратить внимание на аллиумы.

"Эти уникальные растения, образующие высокие сферические цветочные головки разных размеров и цветов, несомненно, они украсят ваш сад", – подчеркнула Сара.

Аллиумы довольно выносливы. Луковицы высаживают осенью в открытый грунт или в большие вазоны. Цветы обычно имеют разные оттенки фиолетового, однако есть также белые и розовые сорта. Особенно уместно они смотрятся среди декоративных трав.

Ирисы

Ирисы отлично перенесут зиму, а разрастаясь весной, создадут невероятный уют в саду. Бородатые ирисы известны своеобразным строением цветка – они не имеют чашелистиков.

"Корневища бородатого ириса следует высаживать чуть выше почвы, подальше от других растений", – посоветовала эксперт по растениям Дженни Роуз Керри, бывший профессор по садоводству и ландшафтной архитектуре в Университете Темпл, Филадельфия.

Высадку производят с августа по октябрь, а яркое и пышное цветение начинается уже весной. Цветы распускаются последовательно и продолжаются обычно до середины июня.

Ранункулюс

Ранункулюс в Украине еще называют азиатским лютцем. Их культивируют как декоративные садовые растения. Некоторые сорта имеют пышные цветы, напоминающие пионы и розы. Сажать ранункулюсы советуют осенью или весной, когда прогреется земля. Расстояние между цветами должно составлять не менее 10-15 см. Ранункулюсы любят влажную почву и калийные подкормки.

Ранункулюсы можно также выращивать в контейнерах. Эксперты советуют высаживать их с сентября по декабрь в свободно дренированный компост с гранулированным удобрением.

Лилии мартагон

Лилии мартагон имеют изящные отогнутые лепестки, похожие на бабочек. Высаживают луковицы в начале осени. Эти лилии известны тонким и нежным ароматом.

Эти цветы устойчивы к зимним холодам и совсем неприхотливы в уходе. Они будут цвести даже без внесения удобрений. Лилия мартагон морозостойка и при правильной посадке не требует дополнительного укрытия.

Византийский гладиолус

Этот луковичный многолетник родом из Средиземноморья. Византийский гладиолус вынослив и морозостоек, поэтому луковицы можно высаживать с сентября по декабрь для цветения в мае и июне. Лучше всего они будут расти в слабокислой рыхлой почве.

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