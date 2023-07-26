Как сделать, чтобы герань цвела вплоть до первых морозов: правила от экспертов

Герань, также известная как журавельник – одно из самых популярных садовых растений. Она красиво покрывает почву, устойчива к засухе, хорошо сочетается с кустами и розами и ее легко выращивать. Растение приживается и на солнце, и в тени и имеет разнообразные цветы, которые зависят от вида.

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Еще одно преимущество садовой герани – пышное и длительное цветение. Но даже она может перестать выпускать бутоны. Что делать в таком случае, чтобы вернуть растению здоровье и красоту, узнавал OBOZREVATEL.

Почему герань может перестать цвести

Если это выносливое растение начинает терять форму, первым шагом к его реанимации должно стать правильное определение причины проблемы. Чаще всего это бывают:

нехватка солнца;

холодная погода;

морозная зима;

плохо дренированная почва;

избыток азотных удобрений.

Далее поговорим о том, как устранить данные проблемы. Обычно даже небольшие усилия в этом направлении приносят хороший результат.

Убедитесь, что растение получает достаточно солнца

Для полноценного цветения герани требуется достаточно солнечного света. В среднем 4-6 часов в день в течение лета. То есть сажать ее можно не на открытом участке, но и не совсем в тени. И не забывайте о регулярном поливе. Хотя это растение и засухоустойчиво, все же лучше цветет, когда хорошо увлажнено.

Обрезайте растение и снимайте увядшие цветы

Чтобы поддержать растение в хорошем состоянии, с него нужно срезать слабые побеги и вовремя снимать все, что увяло. После первого весеннего цветения можно обрезать герань на треть, убрав весь увядший цвет. Это поможет ей сформировать новые, более здоровые листья, и выпустить молодые почки. В течение всего сезона нужно снимать с нее отмершие цветки и листья, чтобы растение не тратило на них свои силы.

Обеспечьте проницаемость почвы

Герани, как и большинство многолетних растений, интенсивно растут в хорошо дренированной почве, проницаемой для влаги и воздуха. Если земля будет тяжелая и заболоченная, растение может не зацвести вообще. Чтобы улучшить качество субстрата, его можно обогатить органическими удобрениями. На пользу пойдет также ежегодное мульчирование компостом или опавшей листвой.

Внесите правильные удобрения

Обычно герани не нужна дополнительная подкормка – это довольно неприхотливое растение. Но если она плохо цветет, раз в год можно обработать ее участок почвы питательными веществами. Важно при этом избегать удобрений с высоким содержанием азота. Кроме того, следует выбранное средство разводить в половинной концентрации – полная доза может обжечь герань. Также внесение удобрений будет уместно сразу после высадки цветка. Если вы используете его как почвопокровное растение, то обработать следует всю территорию, где вы планируете высадить герань.

Разделите старое растение, чтобы омолодить его

Еще одна причина, почему герань может перестать цвести – это ее возраст. Однако даже старое растение можно омолодить. Лучше всего это делать путём его разделения. Выкопайте цветок осенью, когда он впадает в спячку, или весной – когда только начинает расти. Разделите кустик. Если крона одеревенела, с помощью ручных вил или секатора разбейте герань на части так, чтобы каждая имела свой корень и 2-3 побега. Пересадите эти части и полейте. На этом этапе можно также использовать удобрения. Уже вскоре у вас будет несколько молодых растений на участке.

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