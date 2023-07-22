Вы видите мышь или мужчину? Психолог объяснил суть новой оптической иллюзии

Оптические иллюзии возникают, когда наш мозг не может дать однозначный быстрый ответ, что именно видят глаза. В таком случае разные люди могут видеть на одном и том же изображении совершенно разные предметы.

Видео дня

OBOZREVATEL публикует такое изображение. Если хотите проверить себя, окиньте быстрым взглядом картинку и определите, какой силуэт увидели первым. (Чтобы посмотреть на изображение долистайте новость до конца)

Из закрученной линии на белом фоне можно уловить одно из двух изображений. Это либо мышь, свернувшая свой хвост кольцом, либо лицо мужчины в очках. Но почему ваш мозг увидел именно то, что увидел?

Объяснение дал британский психолог Ричард Грегори. Согласно его гипотезе, хотя наши глаза воспринимают значительное количество стимулов, в мозг доходит лишь небольшая их часть – большинство теряется при прохождении импульсов по нервным волокнам. В результате картинка, формируемая в мозге, отличается от увиденного на самом деле.

Это позволяет меньше сомневаться из-за необходимости учитывать большое количество факторов и помогает быстрее принимать решения. Вместе с тем порой порождает путаницу. В этом случае не дает однозначно ответить, что изображено на картинке – мышь или лицо.

Чтобы сделать более обоснованный вывод о подобном изображении, необходимо уделить ему больше внимания. Однако в случае конкретно с этим изображением правильного ответа не существует. Картинку можно трактовать и так, и так.

Ранее OBOZREVATEL публиковал оптическую иллюзию, в которой не так просто заметить скрытое лицо человека.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.