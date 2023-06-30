Головоломка для людей с высоким IQ: только 1% может быстро найти лицо на картинке

Визуальные тесты полезны для проверки наблюдательности, внимательности и концентрации. Медики и психологи советуют периодически разгадывать подобные головоломки, чтобы проверить когнитивные навыки и немного потренировать мозг.

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Оптические иллюзии заставляют глаза и мозг видеть то, чего нет. Иллюзии скрытых лиц содержат шаблоны, которые можно интерпретировать как лицо, даже если его на изображении нет. В сети набирает популярность интересная головоломка, которую могут разгадать только очень внимательные люди.

Это не просто изображение собаки. В иллюзии скрыто лицо человека. Если вы можете разгадать эту оптическую иллюзию за 5 секунд, вы попадете в 1% людей с высоким уровнем IQ.

Специалисты объясняют, что, тренируясь подобными головоломками, вы используете зрительную кору для обработки идентификации изображения. Зрительной корой называют часть головного мозга, расположенную в задней затылочной части черепа. Она играет важную роль в обработке визуальной информации. Такие тесты направлены на улучшение визуального восприятия и когнитивных навыков.

99% людей не смогли найти лицо человека, скрытое на изображении собаки.

Итак, если вы смогли разгадать эту иллюзию, вы хорошо умеете сосредотачиваться на более широкой картине, определять закономерности и мыслить критически.

Кстати, некоторые оптические иллюзии помогают также разобраться в себе и узнать о собственной личности. Предлагаем интересный тест, на котором можно найти изображение 12 животных.

Ранее OBOZREVATEL публиковал еще одну интересную визуальную головоломку о собаке.

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