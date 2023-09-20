Как оживить подвесные цветы в корзине: быстрые способы

Хозяева часто предпочитают подвесные цветы в корзинах, чтобы украсить свой двор или балкон. Однако из-за неправильного ухода растения могут быстро увядать или заболеть.

На это также влияет изменение температуры, погоды и истощение почвы. OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут справиться с этим.

Летняя жара, дождливый сезон, не регулярный полив и подкормка – это все негативно влияет на рост и цветение растений. Если вы увидели, что цветы начали увядать и терять свой цвет, то их нужно немедленно спасать.

Большинство растений в подвесных корзинах, выносливы и неприхотливы в выращивании, что значительно облегчает уход за ними.

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Сухие цветы

Если вы забыли полить растение и оно сильно увяло, то его еще можно попытаться спасти. Уберите корзину из солнечного места, чтобы цветы смогли восстановиться. Поливайте почву ежедневно в течение длительного времени, пока не увидите, что растение начинает оживать. Но если на улице высокая температура, лучше поливайте растение утром и вечером.

Маленькая корзина

Большинство растений продают сразу в подвесных корзинах, что значительно упрощает задачу хозяевам. Но существует большая вероятность того, что корни заполнят все доступное пространство в контейнере и после полива, вода не будет вытекать наружу и это может привести к гниению цветов.

Если вы заметили, что корзина маленькая, а растение уже разрослось, то следует пересадить его в большую емкость с новой почвой, чтобы корни имели пространство для развития. Перед посадкой осторожно извлеките растение из корзины и намочите его корни водой. Засыпьте почву в новую емкость и осторожно поместите растение.

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