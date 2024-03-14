Вы неправильно пьете воду: советы, которые навсегда изменят образ жизни

Любой врач скажет, что без правильной гидратации организма полноценное здоровье невозможно. Но как обеспечить надлежащее потребление воды?

Универсальные советы утверждают, что следует выпивать 6-8 стаканов чистой воды в день. Но ведь все организмы разные, а значит и потребность в жидкости имеют неодинаковую. Вряд ли мужчина-спортсмен с весом под 100 кг, который половину дня интенсивно потеет в зале, и, скажем, беременная женщина должны пить одинаковое количество воды. OBOZ.UA разбирался в нюансах того, как отрегулировать ее потребление, чтобы извлечь максимальную пользу.

Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) в своих рекомендациях указывает, что в действительности потребление жидкости нужно зачислять не только воду, но и нежирное молоко и любые напитки без сахара, в том числе чай и кофе. Показателем достаточного потребления жидкости может быть и моча. В норме она должна быть прозрачной и иметь бледно-желтый цвет.

Однако, по мнению некоторых экспертов в области здравоохранения, мы все равно пьем воду неправильно и можем извлечь из этого процесса больше пользы, если изменим подход. Так, если вы часами напряженно работаете, а затем одним махом выпиваете 500 мл жидкости за раз, это не самый лучший способ избежать обезвоживания.

Значительно эффективнее потреблять жидкость маленькими порциями, но на протяжении всего дня. Если выпить сразу большое количество воды, организм очень быстро выведет ее вместе с мочой, избавившись от избытка. Так, в частности, он защищается от падения уровня натрия, который может произойти, если одним махом перестараться с водой. Медленное потребление позволит вашему телу более равномерно и в нужных количествах насыщать ткани жидкостью.

Вот еще некоторые советы от NHS, как правильно потреблять напитки, чтобы получить от них максимальную пользу:

пейте регулярно в течение дня;

замените сладкие напитки диетическими без добавления сахара;

взрослые могут потреблять молоко с пониженной жирностью, например в 1% или выбирать полностью обезжиренное молоко, а также несладкие напитки растительного происхождения;

ограничьте употребление фруктовых соков и смузи максимум до одного маленького стакана (150 мл) в день, выпивайте его во время еды, ведь такие напитки содержат много сахара;

проверяйте этикетки с пищевой ценностью на напитках;

если вы потеете из-за физической активности, погоды или плохого самочувствия, пейте больше жидкости;

потребляйте кофеин умеренно – до 200 мг в день будет вполне достаточно;

если вам не нравится вкус простой воды, попробуйте газировку без добавления сахара или добавьте в нее ломтик лимона, лайма или огурца;

избегайте напитков с высоким содержанием сахара – они более калорийны, а сахар может повредить зубы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о рекомендациях ученых, как правильно дозировать количество чашек кофе, выпитых в течение дня.

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