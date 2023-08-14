Вы неправильно хранили лук: правильный способ, о котором знают единицы

Хозяева часто сталкиваются с проблемой, когда свежие овощи и фрукты начинают быстро портиться, несмотря на то, что их приобрели всего несколько дней назад. Большинство людей допускают ошибки при хранении лука и даже не подозревают об этом.

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Мы привыкли, что принося продукты домой, мы сразу кладем их в холодильник, но это может только навредить. OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут хранить лук как можно дольше свежим.

Влажность и свет оказывают негативное влияние на овощ. Это может привести к появлению плесени и прорастанию лука. Поэтому ее нужно хранить в сухом темном месте, где есть циркуляция воздуха. Холодильник – это не самый лучший вариант для хранения, лучше поместить лук в темный шкаф или подвал.

Также есть еще одно важное правило, которое необходимо соблюдать, если вы хотите, чтобы овощ был свежим. Никогда не храните картофель рядом с луком. Картофель может быстро начать гнить, и этот процесс может перейти на другие овощи рядом, поэтому нужно избегать такого "соседа".

Если вы не вынимаете лук из полиэтиленового пакета после прихода из магазина, то это тоже навредит овощу. Из-за отсутствия циркуляции воздуха и увеличения влаги лук начинает гнить или на нем может появиться плесень. Но бумажный пакет подойдет для овощей. Он обеспечит лучший поток воздуха и снизит уровень влаги.

Вы можете даже использовать старые колготки для длительного хранения лука. Для этого поместите овощи, завяжите колготки и спрячьте их в темное место.

Температура тоже играет немаловажную роль в хранении. Если вы хотите, чтобы лук оставался свежим в течение года, то температура должна быть не выше 10 градусов Цельсия. При более высоких температурах овощ продержится всего несколько недель.

Ранее OBOZREVATEL публиковал практические советы, которые помогут избежать мошек при хранении лука.

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