Вы будете удивлены: лайфхаки, которые помогут сэкономить заряд смартфона

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Современные смартфоны имеют ряд преимуществ – это мощные и многофункциональные гаджеты, однако есть один существенный минус. Приложения и фоновые программы быстро садят батарею. Как максимально сэкономить заряд смартфона читайте в материале OBOZ.UA.

Фоновые процессы

Некоторые приложения работают на смартфоне в фоновом режиме. Идет постоянное обновление, передача данных, получение сообщений. Конечно, это приводит к очень неэкономному использованию батареи. Прежде всего проверьте список приложений, работающих в фоновом режиме, и отключите разрешение для приложений, которые вы не используете.

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Работа дисплея

Следующий шаг состоит в уменьшении яркости дисплея. Дело в том, что дисплей – одна из самых энергопотребляющих частей смартфона. Специалисты говорят, что, снизив яркость, можно сэкономить значительную часть заряда. Установите автоматическую регулировку или уменьшайте яркость до комфортного уровня вручную.

Темный режим

При темном режиме происходит уменьшение расхода энергии при использовании приложений. Особенно полезен этот режим для смартфонов с OLED-экранами – в таких дисплеях черный цвет не требует подсветки пикселей.

Обновление

Эксперты советуют своевременно обновлять операционную систему и приложения. Разработчики постоянно выпускают обновления, содержащие исправления ошибок и оптимизацию для экономии заряда батареи. Следует регулярно проверять, что смартфон имеет последние версии программного обеспечения.

Экономный режим, вибро и сеть

Вибрация садит батарею. Следует выключать функцию "вибро", ведь она потребляет много энергии.

Современные смартфоны имеют экономичный режим, заключающийся в ограничении некоторых функций. Его нужно включать при низком заряде.

Выключайте Bluetooth и Wi-Fi, если эти функции не используются. Они потребляют заряд батареи, так как постоянно находятся в поиске подключений или устройств.

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