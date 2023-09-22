Вы могли не догадываться: какие функции тайно разряжают Android

При покупке телефона, люди обращают внимание не только на его технические характеристики и внешний вид, но и на то, сколько аккумулятор может держать заряд. Не всегда есть возможность вовремя зарядить свой смартфон, а если батарея быстро разряжается, то это очень мешает в повседневной жизни.

Аккумулятор может быстро терять заряд из-за неисправности, неправильной зарядки или некоторых функций телефона. OBOZREVATEL узнал, что нужно делать, чтобы избежать такой ситуации.

Активный экран

Такая функция разряжает ваш Android в четыре раза быстрее. В телефоне вы можете найти ее под названием "Always On Display". Зайдите в настройки и выберите "Активный экран и блокировка" и нажмите "Активный экран".

Видео дня

Есть много уведомлений, которые пробуждают экран и это влияет на состояние батареи.

Живые обои

Даже такая мелочь, как анимированное изображение, может быстро разрядить ваш телефон. Такая картинка требует от процессора постоянной работы, что снижает заряд аккумулятора. Лучше выбирайте статические фотографии.

Вибрация смартфона

Когда к вам кто-то звонит или приходит сообщение, телефон начинает вибрировать. Лучше избегайте такой функции, если вы получаете много уведомлений и вызовов каждый день. Это не только быстро разрядит смартфон, но и окажет негативное влияние на состояние аккумулятора.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя говорить по телефону, когда он на зарядке и к чему это может привести.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.