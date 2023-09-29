Вы будете удивлены: как часто на самом деле стоит стирать пижаму для сна

С наступлением осени так приятно вернуться к своей любимой пижаме. Она создает ощущение комфорта и помогает лучше заснуть ночами, которые становятся все холоднее. Но и о самой пижаме нужно заботиться правильным образом, чтобы она была гигиеничной, служила долго и не теряла своих качеств.

OBOZREVATEL поинтересовался у экспертов по стирке, как правильно стирать пижаму. С какой частотой ее нужно отправлять в стиральную машину и как очищать, чтобы она сохраняла гигиеничность.

Нужно ли стирать пижаму каждый день?

Несмотря на то, что этот тип одежды относится к нательной, отправлять пижаму в стирку после каждого надевания не нужно. Лучше это делать после 2-3 носок. Стирать спальную одежду каждый раз нет необходимости, если вы ночью не потеете, не запачкали чем-то ткань или вещь не начала неприятно пахнуть. Сохраните свое время, деньги и ресурсы.

Видео дня

Чтобы освежить пижаму между носками, достаточно ее просто проветрить. Повесьте ее с утра в месте с хорошей вентиляцией, и к вечеру она будет готова. А вот класть ночную одежду под подушку – не самая лучшая идея. В таких условиях в ткани могут размножиться бактерии и пижама начнет пахнуть, а сами микроорганизмы могут стать причиной раздражения кожи.

Как правильно стирать пижаму, чтобы она была гигиеничной?

Поскольку это изделие напрямую контактирует с телом, ему нужна горячая стирка. Внимательно изучите этикетку своего комплекта и выставляйте машину на самую высокую допустимую для типа ткани температуру. Это поможет очистить пижаму не только механически – от пота, жира и мелких частиц, но и устранит бактерии, из-за которых может возникать неприятный запах.

Какое значение имеет ткань?

Синтетические и натуральные волокна из-за своих свойств по-разному работают, если сшить из них пижаму. Синтетика лучше отводить пот от тела, однако не будет пропускать достаточно воздуха. Натуральные ткани дадут коже дышать и будут хорошо впитывать влагу. Поэтому эксперты советуют отдавать предпочтение именно пижамам из хлопка, шелка или бамбука.

Кроме того, что они хорошо взаимодействуют с телом, натуральные ткани также более устойчивы к частой стирке при высоких температурах. А еще они лучше сохраняют тепло и меньше накапливают запахи.

Как влияют гигиенические привычки на частоту стирки пижамы?

Ежедневный душ можно принимать как утром, так и вечером – здесь вы вольны выбирать, как вам удобнее. Но у тех, кто выбирает мыться вечером, пижамы и постельное белье не пачкаются несколько дольше. Ведь они перед тем, как надеть спальную одежду и улечься в постель, смывают с себя грязь, бактерии и аллергены.

Следует ли менять свои привычки с учетом этой информации? Вряд ли. Если вам больше нравится принимать душ утром, поступайте так и дальше. Просто стирайте пижаму чаще.

Ранее OBOZREVATEL публиковал совет врача о том, как часто нужно стирать постельное белье.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.