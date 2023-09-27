Как часто стирать постельное белье: доктор из США назвала идеальный термин и гадкую причину, чтобы не избегать этого

Стирать постельное белье нужно регулярно. Волокна быстро накапливают грязь, пот, кожный жир и другие бактерии, которые могут привести к ряду заболеваний.

Речь не только о кожных сыпях, ведь грязные простыни и наволочки часто становятся причиной возникновения аллергических инфекций и даже астмы. Эксперты назвали изданию 7 News идеальную периодичность стирки постельного белья.

Доктор Пунам Десай из США объяснила, что простыни, наволочки и пододеяльники являются питательной средой для бактерий, грибков, пылевых клещей и мертвых клеток кожи. Она советует стирать постель по крайней мере раз в неделю. По ее словам, на белье могут даже скапливаться фекалии.

Видео дня

"Да, фекалии, особенно если вы спите голыми или берете в постель домашних животных. Аналогичная ситуация возникает, если вы спите со своими малышами", – отметила доктор Десаи.

Пылевые клещи, мертвая кожа, бактерии, грибковые споры и фекальные микробы могут привести к обострению астмы, экземы и кожной сыпи. Врач рассказала эту информацию, ссылаясь на исследования, проведенные в Великобритании: некоторые одинокие мужчины признались, что меняют простыни не чаще одного раза в по крайней мере четыре месяца.

Доктор Карл Крушельницки предложил простую инструкцию, объясняющую, как часто нужно менять основное постельное белье. Австралийский ученый предложил менять простыни как минимум каждые две недели, но есть нюансы.

"Каждый день ваша кожа производит примерно полтора грамма мертвых клеток, которые являются продуктами питания миллионов пылевых клещей", – сказал доктор Карл.

В теплое время года доктор Карл советует стирать постель дважды в неделю, поскольку в этот период тело выделяет больше пота.

Доктор Карл ссылался на британское исследование, разоблачившее "грязные" привычки людей.

"Согласно одному опросу, четыре процента британцев стирают постельное белье раз в год. По статистике, мужчины в отношениях стирают простыни раз в месяц, но одинокие мужчины обычно делают это значительно реже", – рассказал эксперт.

Если у вас есть домашние животные, особенно если вы позволяете им спать в вашей кровати, рекомендуется стирать постельные каждые три-четыре дня.

По данным Sleep Foundation, пылевые клещи могут вызывать кожную сыпь и раздражение, а также усиливают симптомы аллергии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно стирать постельное белье, чтобы оно было чистым и ароматным.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.