Чем отмыть мраморную столешницу: безопасные методы

Столешницы из натурального камня, особенно из мрамора, в интерьере имеют потрясающий вид, но при этом создают определенные трудности при уборке. Они чувствительны ко многим чистящим средствам, не любят кислот и страдают из-за абразивов. Подобные вещества способны разъедать поверхность мрамора, делать более тусклым или обесцвечивать его.

Означает ли это, что лучше отказаться от использования материала для изготовления столешниц и других поверхностей. Конечно нет. Однако придется уделять больше внимания выбору чистящих средств. OBOZ.UA узнавал, как лучше чистить мрамор, чтобы он долго сохранял свой вид.

В первую очередь имейте в виду, что популярный у любителей натуральной уборки уксус не подходит для мрамора ни в коем случае. Уксусная кислота способна сильно повредить такую поверхность. Также придется отказаться от соды, поскольку она абразивна, и аммиака.

А вот хорошим выбором для чистки мрамора станет медицинский спирт. Он не только растворит какие угодно загрязнения на его поверхности, но и хорошо продезинфицирует. Чтобы изготовить ароматное чистящее средство, налейте в пульверизатор четверть стакана медицинского спирта, разбавьте его двумя стаканами воды и добавьте 5-10 капель любимого эфирного масла. Закрутите распылитель на бутылке и тщательно встряхните ее содержимое. Средство готово.

Уборку начните с того, что смахните со столешницы тряпкой весь мелкий сухой мусор – крошки, пыль и т.д. Далее опрыскайте ее спиртовым средством так, чтобы оно хорошо покрыло всю поверхность. Оставьте средство действовать на 5 минут – за это время оно убьет почти все бактерии, вирусы и грибки на поверхности. Напоследок сотрите остатки жидкости, сухой салфеткой. Лучше всего подойдет салфетка из микрофибры.

Вот так просто с помощью спирта отчистить мраморную столешницу от загрязнений. Но все же не забывайте о некоторых мерах предосторожности. Не чистите мрамор чистым спиртом – всегда разводите его водой. Не используйте жесткие губки и щетки. Они поцарапают ваш мрамор. Всегда проверяйте сделанное вами чистящее средство на незаметном участке, прежде чем наносить его на всю поверхность. Хотя этот метод считается безопасным для мрамора, не все камни одинаковы, и ваша плита может оказаться уязвимой. И, конечно, никогда не смешивайте разные средства для чистки между собой. Это может привести к образованию опасных веществ, которые причиняют ожоги кожи и слизистых оболочек или вызывают отравление.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как идеально отчистить унитаз с помощью льда.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.