Втрое улучшают урожай: какие сидераты следует посадить на огороде

От сбора урожая до наступления холодов длится хороший период, когда на огороде можно высадить сидераты. Это культуры, которые еще называют "зелеными удобрениями". Вовремя собранные и смешанные с почвой, они обогащают ее большим количеством питательных веществ. Также они являются прекрасным органическим удобрением, улучшающим структуру земли и способствующим росту в ней полезных микроорганизмов.

OBOZREVATEL поинтересовался, какие растения можно использовать в качестве сидератов. А также где их хорошо выращивать и какую еще пользу можно от них получить.

Как выращивать сидераты

Высевать такие растения следует после сбора урожая. До холодов они успеют дать входы, которые нужно будет срезать и вкопать в землю, чтобы зимой и весной они естественным путем разложились и обогатили почву. Некоторые культуры скашивают уже весной. Главное условие – срезать эти растения нужно до того, как они начнут цвести или формировать семена. Задача огородника не размножить такие травы на своем участке, а использовать их для улучшения состояния земли.

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Кроме того, сидераты можно использовать в качестве мульчи. Скошенными растениями покрывают грядки, чтобы они защищали их от пересыхания. Лучше всего, чтобы слой такой мульчи был толстым – от 15 см. В ней, кроме прочего, будут хорошо чувствовать почвенные черви и полезные жуки. Также эти растения хорошо закладывать в компост.

Какие растения можно использовать, как сидераты

Функцию сидератов может выполнять немало растений. Основная задача – использовать их, пока они еще молоды и концентрация питательных веществ в стеблях и листьях высока.

В общем растения, хорошо справляющиеся с этой функцией, можно поделить по ботаническим семействам:

бобовые – люпин, донник, клевер, вика, люцерна, чина, чечевица, соя, горох, нут, сераделла, фасоль;

– люпин, донник, клевер, вика, люцерна, чина, чечевица, соя, горох, нут, сераделла, фасоль; капустные – горчица, редька масличная, рапс, сурепица;

– горчица, редька масличная, рапс, сурепица; злаковые – пшеница, овес, ячмень, рожь;

– пшеница, овес, ячмень, рожь; гречишные – гречка;

– гречка; астровые – календула, подсолнечник;

– календула, подсолнечник; амарантовые – амарант;

– амарант; водолистные – фацелия.

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