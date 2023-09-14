Получите роскошный сад весной: какие цветы следует посадить уже сейчас

Опытные садоводы знают – подготовка к сезону весеннего цветения должна начинаться осенью. Именно в период бабьего лета нужно посадить растения, которые первыми прорастут и расцветут, когда закончится зима.

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Впрочем, не все виды переносят осеннюю высадку. Некоторые не успевают сформировать корневую систему к зиме, а некоторые быстро прорастают и гибнут от первых заморозков. Поэтому OBOZREVATEL поинтересовался, какие цветы нужно сажать в сентябре, чтобы весной получить роскошный сад. И вот список растений, которыми стоит заняться прямо сейчас.

Тюльпаны – если высадить их в сентябре, луковица успеет прижиться и цветок расцветет уже весной. Сажать их с наступлением первого тепла тоже можно, но в таком случае они зацветут только в следующем году.

Нарциссы – для этих нежных весенних цветов справедливо все то же, что и для тюльпанов.

Крокусы – это одни из самых ранних весенних цветов, которые просыпаются от первого же тепла и солнца. Поэтому закладывать ихв землю нужно именно в сентябре.

Ирисы – эти цветы до конца сентября можно либо высевать семенами, либо рассаживать делением взрослого цветка. Главное не слишком медлить, чтобы растение успело укорениться.

Астильба – эффектные и необычные цветы неплохо зимуют в открытом грунте, если высадить их не слишком поздно и вовремя окучить, чтобы они не промерзли.

Лилии – еще один луковичный цветок, который нужно высаживать в сентябре, чтобы получить цветение в следующем мае, а не через год.

Барвинок – вечнозеленое растение будет радовать своими листьями зимой, а весной распустится синими цветками-звездочками. Оноо хорошо приживается, если успеть высадить его в сентябре.

Хризантема – несмотря на то, что осень является сезоном цветения для этого растения, оно хорошо переносит высадку именно в сентябре. Даже цветущий куст можно поместить в землю и он быстро примется.

Эхинацея – это тоже многолетний цветок с поздним цветением, который хорошо приживается, если высадить его осенью. Однако выбирать нужно способ размножения делением взрослого растения.

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