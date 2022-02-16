Вселенская мясопустная родительская суббота 2022: дата, что можно и нельзя делать

Первая родительская суббота в 2022 году выпадает на 26 февраля. Это одна из двух Вселенских суббот года, а ее церковное название – Мясопустная суббота.

Так, она отмечается перед Мясопустным воскресеньем – последним днем перед Великим постом, когда верующим можно употреблять мясо. О том, что нужно сделать в родительскую субботу и что под запретом, рассказывает OBOZREVATEL.

В православии две субботы богослужебного года посвящены поминовению всех усопших православных христиан, поэтому их называют Вселенскими. В храмах в эти дни совершают вселенскую панихиду.

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Первая такая суббота – Мясопустная, которая приходится на субботу перед Неделей о Страшном Суде (Мясопустной неделей). Вторая – Троицкая родительская суббота, отмечается в субботу перед Днем Святой Троицы.

В Мясопустную родительскую субботу верующим следует сходить в церковь, подать записку с именами усопших родственников и помолиться за упокой их душ.

В храм желательно принести с собой продукты, а также подать милостыню нищим с просьбой помолиться об умерших, покормить бездомных животных. После посещения церковной службы можно сходить на кладбище и навести порядок на могилах умерших родных.

В старину к столу в Мясопустную субботу подавали поминальное блюдо – кутью. Ее готовят из пшеницы или другой крупы с добавлением меда, сухофруктов, орехов. Спиртные напитки не воспрещены, но употребляются в ограниченном количестве.

В родительскую субботу нельзя излишне скорбеть: поминание не означает, что нужно печалиться, – следует помнить, что душа близкого человека перешла в другой, лучший мир.

Однако и веселиться в этот день не полагается. Нельзя устраивать праздники, играть свадьбы, танцевать и петь.

Также не стоит заниматься физическим трудом, конфликтовать, злословить, говорить плохо об умерших, оставлять на могилах алкоголь и сигареты.

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