Прощеное воскресенье в Украине 2022: когда и как отмечается праздник

Прощеное воскресенье в 2022 году выпадает на 6 марта. Этот праздник отмечается в канун Великого поста и является последним днем Масленицы.

Считается, что в Прощеное воскресенье следует попросить прощения у ближних и простить все обиды самому. О главных традициях и запретах праздника читайте в материале OBOZREVATEL.

Прощенное воскресенье – последний день перед многодневным Великим постом. К нему следует подготовиться, покаяться, попросить прощения за все грехи и очиститься от дурных помыслов.

Поэтому важно в этот день постараться простить все обиды и самому попросить прощения у тех, кого могли обидеть. Христианство учит, что тот, кто может прощать ближнего, и сам будет прощен на небесах.

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Прощеное воскресенье называют Сыропустным – есть позволено только молочные продукты (сыропуст означает "отпущение сыра").

Храмы совершают особую службу, на которой читают фрагмент Нагорной проповеди о прощении ближних. По традиции верующие просят друг у друга прощения словами: "Прости меня" – "Бог простит, и я прощаю". Прощения просят и у тех, кто отошел в мир иной.

Если трудно простить обиду, священнослужители советуют от всей души помолиться за обидчика и поставить свечу за его здравие. В этот день полезно исповедаться, искренне покаяться и отпустить весь негатив. Также существует традиция собираться всей семьей за праздничным столом.

В Прощеное воскресенье нельзя работать по дому, заниматься физическим трудом, стиркой, уборкой, рукоделием, ругаться и сквернословить.

В течение всей Масленицы уже нельзя есть мясо, а после захода солнца в Прощеное воскресенье – и другие продукты, запрещенные в Великий пост.

За праздничным столом не должно быть алкоголя, а остатки пищи в понедельник не выбрасывают, а отдают птицам или животным.

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