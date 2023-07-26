Всегда поступайте так: 10 правил этикета, чтобы стать идеальной версией себя

Знание правил этикета помогает ориентироваться в любой ситуации и взаимодействовать с другими. Когда человек придерживается манер, это свидетельствует о его приличии и профессионализме.

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Поведение формирует мнение и впечатление о нас. Поэтому The British School of Excellence на своем сайте опубликовала правила, которые помогут стать идеальной версией себя.

Каждый человек должен знать десять основных правил этикета.

Правильное приветствие

Всегда встречайте людей с улыбкой. Если вы не знаете, что сказать, то "Привет, как дела?" будет достаточно. Когда вы видите человека впервые, важно представиться, установить зрительный контакт и пожать руку.

"Пожалуйста" и "спасибо"

Этими словами вы демонстрируете благодарность и уважение. Всегда говорите "пожалуйста", когда просите о чем-то, и "спасибо", когда получаете помощь от других.

Хорошие манеры за столом

Не ставьте локти на стол, жуйте с закрытым ртом и правильно используйте посуду. Подождите, пока все блюда подадут на стол и тогда уже начинайте есть.

Грамотная речь

Не употребляйте нецензурную лексику, особенно в общественных местах или в окружении детей. Всегда с вежливостью относитесь к другим.

Личное пространство

Уважайте частную жизнь других. Не стойте слишком близко к человеку и всегда спрашивайте, прежде чем прикасаться к кому-то.

Правильно одевайтесь

Одевайтесь в соответствии с событием или местом, учитывая дресс-код. Если вы не уверены, как одеться, то лучше выбирайте сдержанную одежду.

Также не забывайте следить за личной гигиеной.

Хороший слушатель

Слушайте, что говорят другие люди и проявляйте интерес к их мнению. Не доминируйте в разговоре и быстро не прерывайте его. С уважением относитесь к мнению других людей.

Телефон

Отложите телефон и другие гаджеты в присутствии других, особенно во время разговора или встречи.

Будьте хорошим собеседником

Избегайте использования сленга или жаргона, которые могут быть незнакомы другому человеку. Осторожно используйте невербальную коммуникацию, потому что она может многое рассказать о ваших намерениях и эмоциях.

Пунктуальность

Уважайте время других людей. Соблюдайте пунктуальность на свиданиях и встречах. Если вы опаздываете, то заранее предупредите об этом человека.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о правилах этикета, как правильно познакомиться в разных ситуациях.



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