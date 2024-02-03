Всегда будут в идеальном состоянии: как чистить кроссовки после занятий спортом, чтобы избавиться от запаха

Кроссовки – удобная и незаменимая в повседневной жизни обувь. Однако есть существенный минус – после занятий спортом, пробежки или обычной прогулки от кроссовок часто появляется резкий неприятный запас.

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Это вопрос не только комфорта, но и гигиены, а также срока службы обуви. Как чистить кроссовки после занятий спортом, чтобы избавиться от запаха, рассказало издание Informacion.

Шаг 1: подготовка

Перед началом обязательно извлеките шнурки и стельки из обуви. Это обеспечит более глубокую очистку.

Шаг 2: предварительная очистка

Используйте щетку с мягкой щетиной или сухую ткань, чтобы удалить поверхностную грязь. Этот шаг имеет решающее значение, чтобы предотвратить распространение грязи или дальнейшее ее проникновение в ткань во время процесса стирки.

Шаг 3: стирка

Вариант стирки зависит от материала, из которого изготовлены кроссовки.

Для тканевых или сетчатых кроссовок: смешайте теплую воду с небольшой жидкого моющего средства. Смочите щетку с мягкой щетиной в растворе и осторожно потрите обувь. Избегайте использования слишком большого количества воды, чтобы на поверхности не остались разводы.

Для кожаной или синтетической обуви: используйте влажную ткань с мягким моющим средством. Очистите пораженные участки осторожными круговыми движениями.

Шаг 4: полоскание и сушка

С помощью чистой влажной ткани удалите из обуви остатки моющего средства. Важно не погружать их в воду полностью, особенно если они изготовлены из материалов, легко повреждаемых влажностью.

Разместите обувь в хорошо проветриваемом месте, подальше от прямых солнечных лучей. Как вариант можно набить их газетой или бумажными, чтобы впитать внутреннюю влагу и сохранить форму. Меняйте наполнитель каждые несколько часов до полного высыхания обуви.

Шаг 6: борьба с запахами

Нанесите обильный слой соды внутрь каждого ботинка, оставьте на ночь, а утром тщательно очистите. Сода поглощает запахи и воду.

Положите несколько сухих чайных пакетиков в кроссовки на несколько часов или на ночь. Чайные пакетики могут впитывать запах и оставлять свежий аромат.

Дезодоранты для обуви: на рынке есть специальные спреи для устранения запахов. Они являются практичным и быстрым вариантом решения проблемы.

Советы по уходу за кроссовками

По возможности, не носите ту же пару кроссовок два дня подряд. Давая им время для проветривания и высыхания между использованием, можно предотвратить накопление влаги и запаха. Если в вашей обуви есть съемные стельки, следует их регулярно стирать. Не используйте фен и не ставьте обувь возле радиаторов, так как тепло может повредить материалы.

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