Всегда будут в идеальном состоянии: как чистить кроссовки после занятий спортом, чтобы избавиться от запаха
Кроссовки – удобная и незаменимая в повседневной жизни обувь. Однако есть существенный минус – после занятий спортом, пробежки или обычной прогулки от кроссовок часто появляется резкий неприятный запас.
Это вопрос не только комфорта, но и гигиены, а также срока службы обуви. Как чистить кроссовки после занятий спортом, чтобы избавиться от запаха, рассказало издание Informacion.
Шаг 1: подготовка
Перед началом обязательно извлеките шнурки и стельки из обуви. Это обеспечит более глубокую очистку.
Шаг 2: предварительная очистка
Используйте щетку с мягкой щетиной или сухую ткань, чтобы удалить поверхностную грязь. Этот шаг имеет решающее значение, чтобы предотвратить распространение грязи или дальнейшее ее проникновение в ткань во время процесса стирки.
Шаг 3: стирка
Вариант стирки зависит от материала, из которого изготовлены кроссовки.
Для тканевых или сетчатых кроссовок: смешайте теплую воду с небольшой жидкого моющего средства. Смочите щетку с мягкой щетиной в растворе и осторожно потрите обувь. Избегайте использования слишком большого количества воды, чтобы на поверхности не остались разводы.
Для кожаной или синтетической обуви: используйте влажную ткань с мягким моющим средством. Очистите пораженные участки осторожными круговыми движениями.
Шаг 4: полоскание и сушка
С помощью чистой влажной ткани удалите из обуви остатки моющего средства. Важно не погружать их в воду полностью, особенно если они изготовлены из материалов, легко повреждаемых влажностью.
Разместите обувь в хорошо проветриваемом месте, подальше от прямых солнечных лучей. Как вариант можно набить их газетой или бумажными, чтобы впитать внутреннюю влагу и сохранить форму. Меняйте наполнитель каждые несколько часов до полного высыхания обуви.
Шаг 6: борьба с запахами
- Нанесите обильный слой соды внутрь каждого ботинка, оставьте на ночь, а утром тщательно очистите. Сода поглощает запахи и воду.
- Положите несколько сухих чайных пакетиков в кроссовки на несколько часов или на ночь. Чайные пакетики могут впитывать запах и оставлять свежий аромат.
- Дезодоранты для обуви: на рынке есть специальные спреи для устранения запахов. Они являются практичным и быстрым вариантом решения проблемы.
Советы по уходу за кроссовками
- По возможности, не носите ту же пару кроссовок два дня подряд. Давая им время для проветривания и высыхания между использованием, можно предотвратить накопление влаги и запаха.
- Если в вашей обуви есть съемные стельки, следует их регулярно стирать.
- Не используйте фен и не ставьте обувь возле радиаторов, так как тепло может повредить материалы.
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