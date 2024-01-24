Как быстро высушить промокшую обувь: эффективные способы

Старая добрая истина заключается в необходимости держать ноги в тепле. Этот совет давали еще наши бабушки. Перемерзание приводит к лихорадке и развитию простуды, поэтому стоит заранее позаботиться о том, чтобы обувь всегда была теплой и сухой.

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Во время зимней непогоды даже самые качественные ботинки могут начать промокать. OBOZ.UA публикует эффективные способы, которые помогут быстро высушить обувь.

Как сушить обувь

Самый простой способ – поставить обувь на батарею или под радиатор. В сети часто советуют использовать горячий режим фена. На самом деле такие действия могут привести к деформации обуви – причем речь как о натуральных кожаных моделях, так и об обуви из популярной ныне эко-кожи. Лучше воспользоваться менее рискованными лайфхаками.

Лайфхак 1

Обычная поваренная соль – дешевый и эффективный способ удалить лишнюю влагу без ущерба обуви. Специалисты советуют нагреть соль на сковороде, насыпать в носок и положить в обувь. Теплая соль быстро и качественно впитает влагу, однако ботинки придется вычистить от крошечных частиц, которые могут остаться на стельке.

Лайфхак 2

Если нет времени ждать, пока соль будет впитывать влагу, можно использовать и фен, но только холодный режим. Горячие температуры могут навредить ткани, подошве и коже.

Лайфхак 3

При покупке обуви мы обычно сразу выбрасываем в мусорку маленькие пакетики с круглым порошком, идущие в комплекте. Эти пакетики наполнены силикагелем, и следует хранить их на случай форс-мажоров. Силикагель качественно впитывает влагу. Приобрести средство можно в бытовых и хозяйственных магазинах.

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